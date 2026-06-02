“Làng Nga” ở phường Tam Thắng: Nơi đất lạ hóa quê hương

“Làng Nga” là tên gọi thân quen mà người dân khu vực phía Đông TPHCM dành cho cộng đồng người Nga tại Tiểu khu 1 thuộc Khu tập thể nhà ở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (đường Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng). Hơn cả một nơi để sinh sống, làm việc và học tập, với người Nga, đó còn là quê hương thứ 2 của mình.

Quê hương thứ 2 của người Nga

Khuôn viên Tiểu khu 1 thuộc Khu tập thể nhà ở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro có diện tích khoảng 10ha, nhưng bước qua cánh cửa là như vào một đất nước Nga thu nhỏ trong lòng phố biển ở phía Đông TPHCM. “Làng Nga” chỉ cách khu tập thể dành cho người Việt làm việc tại Vietsovpetro một con đường nội bộ. Hơn 40 năm qua, người Nga đã hòa nhập vào cộng đồng dân cư ở đây, thêm một minh chứng cho tình đoàn kết hữu nghị của hai đất nước Việt - Nga.

Một tiết học của giáo viên và học sinh tại trường học ở “làng Nga”

Anh Chekmarev Maksim (30 tuổi), phiên dịch viên của Văn phòng Bộ máy điều hành Vietsovpetro, bày tỏ, từ một đất nước xa xôi, Việt Nam giờ đây đã trở thành quê hương thứ 2 của anh sau 7 năm sinh sống và làm việc. Anh kể, trong một lần đi du lịch Việt Nam và đến Vũng Tàu, gia đình anh đã đem lòng yêu mến vùng đất này, muốn trở lại đây sinh sống, làm việc. Năm 2019, anh trở thành nhân viên của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, mang theo vợ con đến sinh sống ở “làng Nga”.

“Môi trường sống và làm việc ở phía Đông TPHCM rất tuyệt vời. Khí hậu mát mẻ, đồng nghiệp thân thiện... Tôi thích nhiều món ăn Việt Nam như phở bò, canh chua thịt bằm, mì xào bò, bánh khọt. Đặc biệt là tôi rất thích cà phê Việt Nam, thơm ngon và đậm đà”, anh Chekmarev Maksim nói.

Chị Chekmareva Nataliia - vợ anh Chekmarev Maksim, tâm sự: “Khi theo chồng đến Việt Nam sinh sống, tôi yêu luôn cuộc sống ở “làng Nga”. Ở đây, tôi không có nhiều bạn, nhưng những người Việt Nam luôn là những người bạn chân tình, tốt bụng. Tôi nghĩ, nếu được chọn lại, vợ chồng tôi vẫn chọn nơi này để định cư, lập nghiệp và sinh sống”.

Buổi sáng đầu tuần, hầu hết những chuyên gia người Nga đã lên xe đưa đón đến nơi làm việc từ rất sớm. Riêng trường học nằm trong khuôn viên “làng Nga” vẫn rộn ràng. Em Bespalova Anastasia, học sinh lớp 10A, chia sẻ, em đã đến Việt Nam 10 năm và từ đó đến nay em theo học tại ngôi trường này. Với em, chương trình học ở trường học Nga tại Việt Nam không khác nhiều so với chương trình học ở nước Nga. “Các tài liệu, nội dung và chương trình học tập tại đây được ban giám hiệu nhà trường phân bổ kịp thời nên việc học tập ở “làng Nga” khá thuận lợi. Ngoài những người bạn Nga, em còn có thêm những người bạn Việt Nam nên cảm thấy rất vui khi tới trường”.

Theo thầy Ershov Dmitrii, Hiệu trưởng trường học Nga, trường hiện có 260 học sinh ở 11 lớp học. Các em học 5 ngày trong tuần. Nội dung và chương trình học được áp dụng theo chuẩn của Bộ Giáo dục Nga. Theo đó, các môn học chính gồm: Toán, tiếng Nga, Lịch sử, Sinh học, Địa lý, Hóa học, Vật lý, Tin học, Thiên văn học, Xã hội học… Ngoài tiếng Nga, nhà trường còn tổ chức dạy 2 ngoại ngữ khác là tiếng Anh và tiếng Đức. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao… ở trường.

Minh chứng của tình hữu nghị Việt - Nga

Theo thông tin từ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, có khoảng 2.000 người Nga sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Ban đầu, họ được bố trí chỗ ở là các căn hộ của Khu dịch vụ dầu khí Lam Sơn (TP Vũng Tàu trước đây). Sau đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những cán bộ, chuyên gia Liên Xô sang Việt Nam công tác, đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo và Tổng cục Dầu khí (trước đây) có chủ trương xây dựng một khu tập thể dành riêng cho các chuyên gia.

Năm 1985, Vietsovpetro xây dựng khu A thuộc chung cư 5 tầng - Tiểu khu 1, với diện tích hơn 10ha để các chuyên gia Liên Xô (nay là chuyên gia Nga) chuyển về sống tập trung. Trường học dành cho con em cán bộ, chuyên gia cũng được xây dựng ở thời điểm đó, ngay trong “làng Nga” với đầy đủ tiện ích, đáp ứng yêu cầu học tập của con em các chuyên gia.

Ông Saliev Alexey, Chủ tịch Công đoàn phía Nga tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, thông tin, tính đến thời điểm hiện tại, có gần 400 chuyên gia Nga trên tổng số gần 1.000 người Nga đang sinh sống và làm việc tại đây. Tất cả mọi người đều được bố trí căn hộ tại “làng Nga” để sinh sống cùng gia đình. “Vietsovpetro luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia Nga cả trong công việc lẫn đời sống sinh hoạt, giúp các chuyên gia Nga yên tâm công tác và gắn bó lâu dài tại Việt Nam”, ông Saliev Alexey nói.

Trong khuôn viên “làng Nga” còn có nhiều công trình phụ trợ, tiện ích: trung tâm thương mại, khu y tế, vườn trẻ em, sân bóng chuyền, sân bóng đá, sân tennis, sân cầu lông, nhà thi đấu thể dục thể thao, nhà trưng bày, lưu niệm, trạm điện, trạm nước… Tên gọi thân quen “làng Nga” cũng bắt đầu từ đó. Việc củng cố mối quan hệ hữu nghị Việt – Nga không chỉ ở hợp tác chuyên môn mà còn được vun đắp thông qua nhiều hoạt động phong phú, góp phần tăng cường sự gắn kết bền vững giữa hai bên, như giao lưu văn hóa, thể thao và các hoạt động cộng đồng...

QUANG VŨ