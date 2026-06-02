Phường Trung Mỹ Tây tổ chức Chương trình văn nghệ mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Tối 1-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây tổ chức Chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) và 115 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026).

Các nghệ sĩ Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang biểu diễn trích đoạn cải lương "Thái hậu Dương Vân Nga". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình diễn ra tại sân khấu ngoài trời trụ sở Đảng ủy - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây.

Đến tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây, cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội phường và đông đảo người dân.

Chương trình văn nghệ mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác thu hút đông đảo nhân dân phường Trung Mỹ Tây đến xem. Ảnh: THÚY BÌNH

Cách đây 115 năm, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Bến cảng Nhà Rồng, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước, mở ra bước ngoặt lịch sử vĩ đại cho dân tộc Việt Nam.

Tiếp nối con đường cách mạng mà Người đã lựa chọn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vẻ vang.

Nghệ sĩ Nguyễn Thanh Toàn và Hà Như biểu diễn bài tân cổ "Đảng là mùa xuân". Ảnh: THÚY BÌNH

Đặc biệt, sau khi đất nước thống nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết nghị đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2-7-1976, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Từ đó, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào một giai đoạn phát triển và bứt phá với tốc độ phát triển kinh tế cao, là đầu tàu cả nước về kinh tế, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của cả nước.

NSND Mỹ Hằng và nghệ sĩ Diễm Kiều biểu diễn trích đoạn cải lương "Đời cô Lựu". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình văn nghệ do Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện, với sự tham gia biểu diễn của NSND Mỹ Hằng, các NSƯT Võ Thành Phê, Lê Trung Thảo, Diễm Thanh; các nghệ sĩ Kim Luận, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Khởi, Thy Phương, Tô Tấn Loan, Phùng Ngọc Bảy, Thanh Đông, Hoàng Minh Vương...

Các nghệ sĩ đã lần lượt biểu diễn các ca khúc, sáng tác tân cổ: Những mùa xuân huyền thoại, Đảng là mùa xuân, Ơn Người, Thiêng liêng tình Bác, Cung đàn mới, Anh đi giữ vườn, trích đoạn Thái hậu Dương Vân Nga, Đời cô Lựu, Không bán tình em...

THÚY BÌNH