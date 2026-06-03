Ngày 3-6, Đảng ủy xã Vĩnh Lộc (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sơ kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đánh giá cao sự nỗ lực cùng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Lộc đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Dương Anh Đức đề nghị Đảng ủy xã Vĩnh Lộc rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua nhằm nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; khắc phục hạn chế; tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức cùng Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc Huỳnh Cao Cường trao bằng khen đến các tập thể



Đồng chí Dương Anh Đức yêu cầu, xã cần thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; quán triệt, thực hiện tốt phương châm “5 thật, 5 rõ” (cụ thể, 5 thật gồm: nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được hưởng lợi thật; 5 rõ gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả).

Lãnh đạo xã cũng cần thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp để kịp thời hoàn thiện công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, phải luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị

Xã Vĩnh Lộc đang trong giai đoạn vươn mình chuyển đổi, là địa bàn đông dân cư, tốc độ đô thị hóa nhanh… Do đó, xã cần xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm và thứ tự ưu tiên để từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Vĩnh Lộc trở thành phường văn minh, hiện đại, có chất lượng sống tốt trong tương lai gần.

Đối với công tác sắp xếp ấp, đồng chí Dương Anh Đức yêu cầu, xã Vĩnh Lộc nghiên cứu, cân nhắc kỹ để xây dựng phương án phù hợp, bảo đảm tính khoa học, ổn định lâu dài và đạt hiệu quả cao nhất.

Dịp này, xã Vĩnh Lộc đã biểu dương, khen thưởng các tập thể có nhiều thành tích tiêu biểu trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, xã Vĩnh Lộc đã tiếp nhận, giải quyết 20.696 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến và trực tiếp; không có hồ sơ trễ hạn. Địa phương cũng thành lập 76 tổ công nghệ số cộng đồng tại các ấp, thành lập Câu lạc bộ khoa học - công nghệ và Chuyển đổi số xã Vĩnh Lộc, triển khai mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số” nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên và người dân, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi số quốc gia.

CẨM TUYẾT