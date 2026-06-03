Phường Phú Lâm tiếp tục tháo gỡ áp lực từ cơ sở

Dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được của phường Phú Lâm trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ đề nghị, phường tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, từng bước giảm áp lực xử lý thủ công.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí cũng lưu ý phường cần rà soát kỹ nhu cầu của người dân về trường lớp, y tế, thiết chế văn hóa; kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, nhất là trong chăm lo việc học hành, sức khỏe và đời sống tinh thần của người dân.

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Sau một năm vận hành theo mô hình mới, phường Phú Lâm từng bước ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt. Từ ngày 1-7-2025 đến ngày 16-4-2026, phường tiếp nhận 14.942 hồ sơ, đã giải quyết 14.821 hồ sơ. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt trên 98%.

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Trong đợt phát động cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030”, Công an phường Phú Lâm xếp thứ 2/168 phường, xã, đặc khu.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành mô hình mới, phường vẫn gặp không ít áp lực vì số lượng cán bộ, công chức giảm trong khi khối lượng công việc tăng. Một số nhiệm vụ chuyên sâu đòi hỏi thêm thời gian để cán bộ cơ sở tích lũy kinh nghiệm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cán bộ, công chức còn chưa đồng đều.

THU HOÀI