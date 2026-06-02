Bệnh viện Lê Văn Việt hỗ trợ chuyên môn 4 trạm y tế

Với sự đồng hành của bệnh viện Lê Văn Việt, 4 trạm y tế của TPHCM sẽ được củng cố năng lực, đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Ngày 2-6, Bệnh viện Lê Văn Việt (TPHCM) chính thức ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn với 4 trạm y tế (TYT) của các phường Long Bình, Long Phước, Long Trường và Phước Long.

Đại diện Trạm Y tế phường Phước Long ký kết với Bệnh viện Lê Văn Việt

Tại lễ ký kết, BSCK2 Nguyễn Khoa Lý - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt, chia sẻ đây là hoạt động quan trọng giúp củng cố và tăng cường năng lực y tế cơ sở, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Theo đó, Bệnh viện Lê Văn Việt sẽ hỗ trợ 4 TYT trong hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tập huấn, đào tạo liên tục và hỗ trợ thực hành chuyên môn cho viên chức y tế tại các TYT.

Bệnh viện cũng sẽ thực hiện luân phiên, luân chuyển bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên hỗ trợ tại cơ sở; tạo điều kiện để nhân sự của các TYT được thực hành, nâng cao tay nghề ngay tại Bệnh viện Lê Văn Việt; kể cả triển khai nghiệp vụ hội chẩn và tư vấn chuyên môn từ xa, góp phần hạn chế chuyển tuyến không cần thiết.

Mặt khác, bệnh viện còn hỗ trợ công tác dược, xây dựng danh mục thuốc phù hợp với mô hình bệnh tật tại tuyến cơ sở, hỗ trợ điều phối thuốc phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đào tạo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả.

Đối với lĩnh vực y học cổ truyền và phục hồi chức năng, Bệnh viện Lê Văn Việt sẽ phối hợp hỗ trợ xây dựng mô hình phù hợp tại TYT.

Trước đó, Bệnh viện Lê Văn Việt cũng ký kết hỗ trợ chuyên môn cho TYT phường Tăng Nhơn Phú vào tháng 4-2026.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Lê Văn Việt và Trạm Y tế phường Long Trường ký kết hỗ trợ chuyên môn

Theo BS-CKI Vũ Thị Là, Phó Giám đốc điều hành TYT phường Long Bình, hiện nay, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, nhưng các TYT vẫn gặp khó khăn về nguồn nhân lực, chuyên môn, kỹ thuật. Vì vậy, sự hỗ trợ của bệnh viện tuyến trên sẽ góp phần quan trọng để nâng cao năng lực hoạt động y tế cơ sở, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

GIAO LINH