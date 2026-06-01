Nhiều hoạt động chăm lo trong Ngày hội Thiếu nhi 1-6

Sáng 1-6, Sở Y tế TPHCM phối hợp Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Ngày hội Thiếu nhi 1-6 TPHCM lần thứ I năm 2026 tại phường Thới Hòa.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương và UBND phường Thới Hòa đã ký kết chương trình “Thới Hòa nghĩa tình - Chắp cánh tuổi thơ”.

Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương

Trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 400 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở 36 xã phường khu vực Bình Dương (cũ). Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 400.000 đồng.

Ký kết chương trình “Thới Hòa nghĩa tình - Chắp cánh tuổi thơ”

Ngoài nhận quà, các em còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm, giao lưu văn nghệ, cắt tóc miễn phí và các trò chơi thiếu nhi. Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã góp phần mang đến cho các em một ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 vui tươi, ấm áp và tràn đầy yêu thương.

Chương trình ký kết “Thới Hòa nghĩa tình - Chắp cánh tuổi thơ” giữa Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương với UBND phường Thới Hòa nhằm hướng đến tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm nhằm huy động nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện

TÂM TRANG