Hơn 600 người dự Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh sốt rét năm 2026

Sáng 24-4, tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP.HCM phối hợp với UBND phường Vũng Tàu tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh sốt rét năm 2026 với chủ đề “Không còn bệnh sốt rét: Chúng ta quyết tâm, chúng ta có thể”. Chương trình có sự tham gia của hơn 600 đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, học sinh và người lao động.

Tham dự chương trình có TS. Đoàn Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TPHCM; ông Nguyễn Viết Điện, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM; bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu; bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Đoàn Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TPHCM cho biết, trong bối cảnh toàn cầu, bệnh sốt rét vẫn là một thách thức nghiêm trọng. Năm 2024, ước tính có khoảng 282 triệu ca mắc và 610 ngàn ca tử vong. Những con số này cho thấy cuộc chiến chống sốt rét còn nhiều gian nan và chưa thể lơ là.

Tại Việt Nam, từ năm 2021 đến nay, số ca mắc duy trì ở mức dưới 500 ca mỗi năm; năm 2023 ghi nhận 2 ca tử vong. Khu vực Nam Bộ - Lâm Đồng kiểm soát tốt tình hình với dưới 50 ca/năm, chủ yếu là các ca ngoại lai.

TS. Đoàn Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TPHCM phát biểu tại buổi lễ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong hơn hai thập kỷ qua, các nỗ lực toàn cầu đã giúp ngăn ngừa 2,2 tỷ ca mắc và 12,7 triệu ca tử vong do sốt rét. Tuy nhiên, căn bệnh này vẫn cướp đi sinh mạng của khoảng một người mỗi phút trên toàn thế giới.

Khẳng định sốt rét là căn bệnh không biên giới, TS. Đoàn Bình Minh kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và mỗi người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời; đồng thời tăng cường hợp tác, chia sẻ nguồn lực và kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến trình loại trừ sốt rét.

Đoàn diễu hành đi bộ theo lộ trình: Tháp Tam Thắng - Lê Hồng Phong - Đài Liệt sĩ - Tháp Tam Thắng.

Là địa phương đã được công nhận loại trừ bệnh sốt rét, UBND phường Vũng Tàu kêu gọi toàn thể người dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng bệnh, không để phát sinh ca bệnh sốt rét tại địa phương. Tăng cường phát hiện sớm, quản lý và điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân về căn bệnh này…

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã triển khai 2 đoàn diễu hành. Trong đó, đoàn diễu hành đi bộ theo lộ trình: Tháp Tam Thắng - Lê Hồng Phong - Đài Liệt sĩ - Tháp Tam Thắng. Đoàn diễu hành xe đạp theo lộ trình: Tháp Tam Thắng - Lê Hồng Phong - Lê Lợi - Trần Hưng Đạo - Hoàng Hoa Thám - Thùy Vân - Tháp Tam Thắng (khoảng 15 km).

Hằng năm, vào ngày 25-4, Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức kỷ niệm Ngày Thế giới phòng, chống sốt rét nhằm nhấn mạnh cam kết toàn cầu trong cuộc chiến chống lại căn bệnh nguy hiểm này. Đồng thời kêu gọi sự đoàn kết và hành động của cộng đồng quốc tế hướng tới mục tiêu một thế giới không còn sốt rét. Ngày này được chính thức thiết lập từ năm 2007 tại kỳ họp thứ 60 của Đại hội đồng Y tế Thế giới.

