Đưa kiến thức y khoa dễ hiểu đến gần hơn với cộng đồng

Ngày 21-4, Hệ thống nhà thuốc và Trung tâm tiêm chủng Long Châu và Bệnh viện FV đã ký kết hợp tác chiến lược khởi động “Dự án Sức khỏe 360 - Kiến thức y khoa dễ hiểu về phòng ngừa và điều trị bệnh cho cộng đồng”.

Toàn cảnh buổi ký kết

Tại sự kiện, hai bên thống nhất các trụ cột hợp tác chiến lược với cam kết lấy sức khỏe con người làm trung tâm. Cụ thể, phối hợp phát triển chuỗi nội dung y khoa chuẩn mực và dễ hiểu trên nền tảng số, tập trung vào những chủ đề được người dân quan tâm như: bệnh lý thường gặp theo độ tuổi, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhận diện và quản lý các bệnh lý mạn tính, chủ động phòng bệnh truyền nhiễm…

Người dân mua thuốc tại một nhà thuốc Long Châu trên địa bàn TPHCM

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng với sự đồng hành của nhiều chuyên gia y tế đầu ngành. Hai đơn vị kỳ vọng mang đến cơ hội tư vấn sớm, hỗ trợ người dân phát hiện nguy cơ từ ban đầu, từ đó chủ động phòng ngừa và quản lý bệnh tật, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hai bên còn thống nhất phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, mở rộng cơ hội giúp đội ngũ chuyên môn tiếp cận tri thức y học tiên tiến. Mục tiêu dài hạn là nâng cao năng lực y tế, góp phần đưa những tiến bộ y khoa thế giới đến Việt Nam để phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, xây dựng chương trình hỗ trợ khách hàng, giúp các gia đình dễ dàng tiếp cận các giải pháp chăm sóc, dự phòng và điều trị chuyên sâu.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu chia sẻ tại lễ ký kết

Theo bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, với lợi thế mạng lưới phủ rộng khắp cả nước, “gần dân, sát dân”, các kiến thức y khoa, chương trình nâng cao sức khỏe sẽ được lan tỏa sâu rộng đến cả người dân ở vùng sâu, vùng xa, địa phương còn nhiều khó khăn trong tiếp cận chăm sóc thiết yếu.

“Dự án Sức khỏe 360” sẽ trở thành hệ sinh thái thông tin - dịch vụ sức khỏe liền mạch, toàn diện, đi từ dự phòng đến chăm sóc bền vững. Kết nối thông tin y khoa, phát triển nền tảng chuyên môn vững vàng, lan tỏa chương trình cộng đồng… hai đơn vị tiếp tục khẳng định tầm nhìn dài hạn trong xây dựng môi trường hỗ trợ y tế nhân văn, an toàn cho người dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, bà Nguyễn Đỗ Quyên kỳ vọng.

THÀNH SƠN