Ca phẫu thuật giữ được thị giác cho thanh niên bị đôi đũa cắm sâu 2 mắt

Sáng 20-4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị 2 chiếc đũa đâm sâu vào mắt. Đây là tai nạn đặc biệt nghiêm trọng và rất hy hữu trong y văn thế giới.

Người bệnh là anh B.T.D. (25 tuổi, ngụ Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng 2 chiếc đũa dài 7-10cm đâm sâu vào hai mắt.

Ca bệnh được đánh giá là cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi thăm chẩn đoán hết sức cẩn trọng, chính xác để tránh các biến chứng đe dọa tính mạng và thị lực.

Sau ca phẫu thuật, sức khoẻ bệnh nhân đang tiến triển tốt. Ảnh: BVCC

PGS-TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), cho biết đây là trường hợp rất hy hữu khi 2 chiếc đũa cùng đâm sâu vào hai mắt trên một người bệnh.

Các bác sĩ đã huy động trang thiết bị cận lâm sàng hiện đại, sử dụng hệ thống chụp CT đa dãy cấp cứu, dựng hình 3D mạch máu, thần kinh để xác định chính xác vị trí và đường đi của dị vật.

Bệnh nhân B.T.D. nhập viện trong tình trạng bị 2 chiếc đũa cắm sâu vào 2 bên mắt. Ảnh: BVCC

Kết quả cho thấy dị vật nằm rất sâu dưới sàn hốc mắt, đi sát nhãn cầu bên trái, xuyên ra phía sau và dừng ngay cạnh các động mạch cảnh lớn cấp máu cho vùng đầu, mặt, cổ. Chỉ cần lệch thêm 1mm có thể đe dọa tính mạng.

Trước tính chất phức tạp, bệnh viện đã huy động nhiều chuyên khoa hội chẩn, thống nhất phương án phẫu thuật cấp cứu. Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ, hai chiếc đũa được lấy ra an toàn. Quá trình phẫu thuật không chỉ bảo đảm tính mạng mà còn bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng thị giác.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, vết thương khô, tiến triển tích cực và đang tiếp tục điều trị tại Khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình - Thẩm mỹ.

NGUYỄN QUỐC