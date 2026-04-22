Khen thưởng các y, bác sĩ TPHCM vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Trường Sa

Trong chuyến công tác kéo dài 17 ngày, Đoàn công tác số 1 gồm các y, bác sĩ của TPHCM cùng Quân chủng Hải quân đã thực hiện khám sức khoẻ cho hàng ngàn quân và dân tại đặc khu Trường Sa.

Ngày 22-4, tại Bệnh viện (BV) Lê Văn Thịnh diễn ra Lễ tổng kết công tác khám sức khoẻ cho quân và dân đặc khu Trường Sa, do Quân chủng Hải quân phối hợp ngành y tế TPHCM thực hiện.

Đại diện 4 bệnh viện nhận bằng khen của Quân chủng Hải quân.

Theo đó, từ ngày 15-3 đến 1-4, đoàn công tác số 1 gồm các y, bác sĩ BV Lê Văn Thịnh, BV Thống Nhất, BV Ung bướu TPHCM, BV Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM đã tiến hành khám bệnh, cấp phát thuốc cho hàng ngàn quân và dân ở đặc khu Trường Sa.

Tại mỗi điểm đến, đoàn công tác vừa thăm khám, vừa tư vấn cho người dân và chiến sĩ cách chăm sóc sức khỏe trong điều kiện đặc thù vùng biển đảo.

Tại lễ tổng kết, Quân chủng Hải quân tặng bằng khen cho 4 tập thể gồm: BV Lê Văn Thịnh, BV Thống Nhất, BV Ung bướu TPHCM, BV Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM; tặng bằng khen và huy hiệu Chiến sỹ Trường Sa cho các y, bác sĩ tham gia đoàn công tác số 1.

Các bác sĩ thăm khám và phát thuốc cho quân và dân đặc khu Trường Sa.

Tại buổi lễ, BS Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, chia sẻ, chuyến công tác khẳng định vai trò của ngành y tế, đã đồng hành cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, gắn kết chặt chẽ tình cảm giữa đất liền với Trường Sa.

“Ở nơi đầu sóng ngọn gió, các cán bộ, chiến sĩ và bà con gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt và chăm sóc y tế. Vì vậy, sự có mặt của các thầy thuốc từ đất liền là nguồn động viên lớn lao và thiết thực.

Đối với mỗi cán bộ y tế trong đoàn, đây là niềm vinh dự được đóng góp chuyên môn, trí tuệ vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe quân và dân vùng hải đảo xa xôi của Tổ quốc”, BS Trần Văn Khanh nói.

Các bác sĩ thăm khám và phát thuốc cho quân, dân.

Theo Thượng tá Đào Hồng Thắng, Phó Chủ nhiệm Hậu cần kỹ thuật, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, dù gặp nhiều vất vả do điều kiện thời tiết nhưng các y bác sĩ luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết, khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho người dân và chiến sĩ vùng biển đảo.

Dự kiến tháng 6 tới đây, Quân chủng Hải quân tiếp tục phối hợp với ngành y tế tổ chức đoàn khám sức khoẻ số 2, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa.

Bác sĩ thực hiện một thủ thuật cho bệnh nhân ở Trường Sa.

GIAO LINH