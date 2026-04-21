Cứu sống người bệnh bị xuất huyết ruột non nặng, máu chảy ồ ạt

Ngày 21-4, Bệnh viện Bình Dân cho biết, vừa phẫu thuật cứu sống người bệnh N.T.B. (82 tuổi, ngụ Đồng Tháp) bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng. Đây là trường hợp bệnh hiếm gặp khi vị trí tổn thương nằm tại ruột non, gây khó khăn lớn trong chẩn đoán hình ảnh và nội soi thông thường.

Người bệnh được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, niêm mạc nhạt và tiêu máu đỏ tươi lượng lớn (khoảng 300 ml). Theo lời kể của gia đình, chỉ trong 6 tiếng trước đó, bệnh nhân liên tục đi cầu ra máu “xối xả”.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bình Dân các chỉ số cho thấy bệnh nhân đang bị xuất huyết mức độ nặng, mạch nhanh và huyết áp tụt. Ngay lập tức, các bác sĩ kích hoạt quy trình hồi sức cấp cứu như truyền dịch, truyền máu và rà soát nguồn chảy máu của bệnh nhân.

Tuy nhiên, các phương pháp thăm dò ban đầu đều không xác định được chính xác vị trí tổn thương. Cụ thể, nội soi dạ dày và tá tràng không ghi nhận vị trí chảy máu, nội soi đại tràng phát hiện nhiều máu bầm nhưng không tìm thấy điểm tổn thương. Hình ảnh CT-Scan cản quang nghi ngờ có máu đọng tại đoạn hồi tràng (ruột non), nghi ngờ có tổn thương ở khu vực này.

TS-BS-CK2 Nguyễn Phú Hữu thăm khám cho người bệnh

Dù đã được truyền 4 đơn vị máu bổ sung nhưng tình trạng lâm sàng của cụ B. vẫn không cải thiện. Mất máu liên tục trên một người cao tuổi có các bệnh nền bao gồm tăng huyết áp, viêm đại tràng và xơ vữa động mạch khiến bệnh nhân có nguy cơ tử vong nhanh chóng.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu để thám sát ổ bụng và tìm nơi chảy máu từ mặt ngoài ống tiêu hóa, phát hiện một điểm chảy máu do viêm loét tại đoạn cuối hồi tràng và đã cắt bỏ đoạn ruột viêm loét dài 30 cm, khống chế hoàn toàn nguồn xuất huyết và khâu nối tận – tận ống tiêu hóa cho bệnh nhân, giúp người bệnh không phải đặt hậu môn nhân tạo.

Sau phẫu thuật 1 ngày, tình trạng tiêu máu chấm dứt, các chỉ số sinh hiệu ổn định và bệnh nhân không cần truyền thêm máu. Bệnh nhân ăn uống ngon miệng, hồi phục nhanh chóng. Sau 9 ngày điều trị, cụ B. đã được xuất viện trong niềm hân hoan của gia đình và các nhân viên y tế.

Theo TS-BS-CK2 Nguyễn Phú Hữu, Trưởng khoa Phẫu thuật Đại trực tràng, Bệnh viện Bình Dân, khoảng 80% trường hợp xuất huyết tiêu hóa dưới nằm ở đại trực tràng. Thông thường, tổn thương ở ruột non thường do túi thừa hoặc khối u, dễ phát hiện qua siêu âm.

Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng cấp cứu nội – ngoại khoa có tỉ lệ tử vong cao nếu không được xử lý kịp thời. Người dân cần đặc biệt lưu ý theo dõi các dấu hiệu bài tiết. Khi đi tiêu ra máu (máu đỏ tươi, đỏ bầm hoặc phân đen) cần đến khám tại các cơ sở y tế; đặc biệt khi có các triệu chứng thiếu máu cấp như hoa mắt, chóng mặt, mạch nhanh, huyết áp tụt thì cần đến các bệnh viện cấp cứu tức thời.

"Ở người lớn tuổi, các triệu chứng có thể tiến triển âm thầm nhưng sốc mất máu rất nhanh do các bệnh lý nền về mạch máu. Xuất huyết tiêu hóa cấp tính không thể tự cầm tại nhà; chậm trễ cấp cứu có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng”, TS-BS-CK2 Nguyễn Phú Hữu khuyến cáo.

THÀNH SƠN