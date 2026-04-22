Bộ Y tế khuyến cáo khẩn sau 23 ca tử vong do bệnh “sốt đất” ở Thái Lan

Sáng 22-4, trước việc tại Thái Lan ghi nhận nhiều người mắc bệnh Melioidosis (sốt đất), hay còn gọi là bệnh Whitmore với 23 ca tử vong, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo về căn bệnh nguy hiểm này và biện pháp phòng tránh.

Bộ Y tế nêu rõ, bệnh Whitmore là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra. Vi khuẩn này tồn tại tự nhiên trong đất, bùn và nước bề mặt bị ô nhiễm. Người có thể mắc bệnh khi tiếp xúc với đất, bùn, nước có chứa vi khuẩn qua các vết trầy xước, vết thương hở trên da; do hít phải bụi hoặc giọt nước bị nhiễm khuẩn; hoặc do sử dụng nguồn nước, thực phẩm bị ô nhiễm.

Vi khuẩn gây bệnh Whitmoro thường tồn tại trong môi trường bùn đất

Bệnh Whitmore có biểu hiện lâm sàng đa dạng, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác, gây khó khăn cho chẩn đoán sớm. Bệnh có thể diễn biến nặng với các biểu hiện như: viêm phổi, áp xe ở nhiều cơ quan, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng và có nguy cơ tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh gan, bệnh thận, bệnh phổi mạn tính, suy giảm miễn dịch và người thường xuyên tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn, có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Theo Bộ Y tế, Whitmore là bệnh ít gặp, chủ yếu liên quan đến phơi nhiễm từ môi trường, không phải là bệnh lây truyền phổ biến từ người sang người. Bệnh ghi nhận nhiều tại khu vực Đông Nam Á và Bắc Australia.

Tại Việt Nam, hàng năm vẫn ghi nhận một số ca bệnh rải rác, thường xuất hiện sau mưa lớn, ngập lụt, bão lũ.

Để chủ động phòng bệnh Whitmore, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp như: hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất, bùn, nước đọng, nước bẩn, nhất là tại khu vực ô nhiễm, khu vực bị ngập úng sau mưa lớn, bão lũ; sử dụng phương tiện bảo hộ phù hợp như: giày, ủng, găng tay khi lao động, làm ruộng, làm vườn, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bùn đất sau mưa lũ hoặc khi phải thường xuyên tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn...

Trường hợp bắt buộc phải tiếp xúc, cần băng kín bằng vật liệu chống thấm và vệ sinh sạch sẽ ngay sau đó.

Đặc biệt, người có bệnh nền như: đái tháo đường, bệnh thận, bệnh phổi mạn tính, bệnh gan, suy giảm miễn dịch cần đặc biệt lưu ý thực hiện các biện pháp phòng bệnh nêu trên và chủ động bảo vệ các vết thương trên da để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

“Sau khi tiếp xúc với đất, bùn, nước bẩn, nhất là sau mưa bão, ngập lụt, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau ngực, khó thở, nổi áp xe, nhiễm trùng da hoặc tình trạng nhiễm trùng kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời”, Bộ Y tế khuyến cáo.

Tại Thái Lan bệnh Whitmore cướp đi sinh mạng 23 người trong tổng số hơn 700 ca nhiễm từ đầu năm 2026 tới nay. Căn bệnh bùng phát mạnh nhất tại khu vực Đông Bắc của Thái Lan. Nhóm người trên 50 tuổi đối mặt với rủi ro cao nhất.

NGUYỄN QUỐC