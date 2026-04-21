Khoảnh khắc bác sĩ cứu bàn tay người bệnh khỏi máy xay thịt

Rạng sáng 21-4, một người phụ nữ làm việc ở chợ Bình Điền (TPHCM) bất ngờ gặp tai nạn khi đang xay thịt. Chị nhập viện khi bàn tay phải vẫn mắc kẹt trong máy.

Ngày 21-4, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết, nạn nhân 36 tuổi, làm nghề xay thịt khoảng 20 năm qua tại chợ Bình Điền.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, khoảng 2 giờ sáng, người phụ nữ mất tập trung nên bị cuốn bàn tay phải vào máy xay thịt.

Bệnh nhân được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày.

Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa vào phòng mổ cấp cứu, tiến hành gây tê đám rối thần kinh cánh tay đường nách.

Bệnh nhân nhập viện với bàn tay gắn chặt trong máy xay thịt.

Sau đó, bác sĩ và điều dưỡng trở thành "thợ sửa chữa", sử dụng dụng cụ để tháo rời máy xay trước khi cắt lọc vết thương.

Sau khi tháo máy thành công, ê-kíp tiến hành cắt lọc phần dập nát. Do các ngón tay bị tổn thương quá nặng nên ê-kip buộc phải tháo bỏ, đóng mỏm cụt 4 ngón tay phải, chỉ giữ lại được ngón tay cái.

Hiện, người bệnh được theo dõi sát sao.

BSCK2 Võ Hòa Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cảnh báo, người lao động tiếp xúc trực tiếp với máy móc công nghiệp, máy dập, máy xay… cần cẩn trọng và tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động.

"Dù là công việc quen thuộc, người lao động cần tỉnh táo và tập trung, không chủ quan. Đôi khi mất tập trung vài giây cũng xảy ra tai nạn đáng tiếc", BS Khánh chia sẻ.

