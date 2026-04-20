Cà Mau: Kết thúc ổ dịch bệnh não mô cầu liên quan đến 1 ca tử vong

Ngày 20-4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, sau 10 ngày kể từ khi phát hiện ca bệnh não mô cầu tại xã Khánh An (tỉnh Cà Mau), đến nay không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới liên quan đến ổ dịch.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, căn cứ vào quy định của Bộ Y tế, đủ điều kiện kết thúc ổ dịch bệnh não mô cầu tại xã Khánh An.

Trước đó, từ ngày 7 đến 9-4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp nhận điều trị 3 trường hợp (ngụ trên địa bàn xã Khánh An) nghi bệnh do não mô cầu. Qua điều tra dịch tễ, giám sát ca bệnh và kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TPHCM ngày 10-4, xác định 2 trường hợp dương tính với não mô cầu (trong đó, một trường hợp tử vong).

Khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai điều tra, xác minh ca bệnh; xử lý ổ dịch; phun khử khuẩn khu vực liên quan. Đồng thời, lập danh sách, quản lý, theo dõi sức khỏe và cho uống thuốc dự phòng đối với 2.350 người tiếp xúc gần, bao gồm cả nhân viên y tế và người có liên quan đến dịch tễ.

Sau khi 1 trường hợp tử vong do bệnh não mô cầu, nhiều cơ sở tiêm chủng tư nhân trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã sử dụng hình ảnh của ngành y tế, truyền thông theo hướng gán ghép, thổi phồng, làm nghiêm trọng tình hình để người dân đến tiêm vaccine. Ngay sau đó, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã ra công văn chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

