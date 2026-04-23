100 người dân xã Cần Giờ được khám, phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí

Ngày 23-4, tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 (Cần Giờ) phối hợp với Bệnh viện Mắt TPHCM tổ chức Ngày hội sức khỏe toàn dân năm 2026 nhằm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và mang lại cơ hội điều trị cho người dân.

Bác sĩ đang phẫu thuật đục thủy tinh thể cho người bệnh

Trong khuôn khổ chương trình, 100 bệnh nhân đục thủy tinh thể được khám sàng lọc, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết và tiến hành phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo. Toàn bộ quy trình được thực hiện miễn phí và bài bản, từ tiếp nhận, khám nội khoa, xét nghiệm máu đến siêu âm mắt đo công suất thủy tinh thể nhân tạo (IOL), đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt kiểm tra thị lực cho người dân

Bên cạnh sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao từ Bệnh viện Mắt, chương trình còn có sự phối hợp chặt chẽ từ Bệnh viện Từ Dũ – cơ sở 2 trong thực hiện tổ chức sắp xếp khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bố trí các phòng mổ với trang thiết bị phù hợp cũng như phối hợp đơn vị địa phương tại huyện Cần Giờ trong công tác rà soát, mời người bệnh.

Người dân đăng ký khám, phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí

Theo đại diện Bệnh viện Từ Dũ TPHCM, thời gian tới, những hoạt động khám chữa bệnh miễn phí như “Ngày hội sức khỏe toàn dân” sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và mang dịch vụ y tế đến gần hơn với mọi người dân.

* Cùng ngày, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, vừa tổ chức Đại hội Hội chữ thập đỏ Việt Nam Bệnh viện Nguyễn Tri Phương lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. BS Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, mỗi năm, bệnh viện đã hỗ trợ viện phí và chi phí điều trị cho hơn 1.600 lượt bệnh nhân khó khăn bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo hoặc không có khả năng chi trả. Thành lập các quỹ hỗ trợ bệnh nhân khó khăn từ đóng góp của cán bộ nhân viên bệnh viện, các nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện, tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ hỗ trợ người bệnh... Các đại biểu tham dự hội nghị Đối với bệnh nhân nhập viện cấp cứu mà không có người thân, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có tiền đóng viện phí, bệnh viện có các quỹ tạm ứng khẩn cấp. Trong thời gian nằm viện, bệnh nhân khó khăn được hỗ trợ sinh hoạt, suất ăn miễn phí, chuyến xe 0 đồng, phí sinh hoạt thiết yếu, tặng quà nhu yếu phẩm… Hội chữ thập đỏ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng thường xuyên tổ chức hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, tặng quà và cấp thuốc miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn hoặc chưa có điều kiện tiếp cận y tế, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa hoặc đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, hỗ trợ các ca phẫu thuật chuyên sâu miễn phí như mổ đục thủy tinh thể cho bà con khó khăn vùng sâu vùng xa...

THÀNH SƠN