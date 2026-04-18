Nghệ An: Nhiều người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Chiều 18-4, bác sĩ Hồ Ngọc Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị cho hàng chục người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân.

Theo thông tin cập nhật mới nhất của Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, đến hơn 18 giờ ngày 18-4, có 28 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên địa bàn xã.

Hiện nay, tình trạng sức khỏe đều đã ổn định và đang tiếp tục được chăm sóc, điều trị, theo dõi tại các khoa chuyên môn, không có trường hợp nào diễn biến nặng.

Các bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, tạm đình chỉ hoạt động của tiệm kinh doanh bánh mì. Đồng thời, lấy mẫu thực phẩm gửi cơ quan chuyên môn để tiếp tục xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

DƯƠNG QUANG