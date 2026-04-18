Y tế - Sức khỏe

Nghệ An: Nhiều người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

SGGPO

Chiều 18-4, bác sĩ Hồ Ngọc Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị cho hàng chục người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân.
Theo thông tin cập nhật mới nhất của Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, đến hơn 18 giờ ngày 18-4, có 28 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một tiệm trên địa bàn xã.

Hiện nay, tình trạng sức khỏe đều đã ổn định và đang tiếp tục được chăm sóc, điều trị, theo dõi tại các khoa chuyên môn, không có trường hợp nào diễn biến nặng.

Các bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Diễn Châu cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, tạm đình chỉ hoạt động của tiệm kinh doanh bánh mì. Đồng thời, lấy mẫu thực phẩm gửi cơ quan chuyên môn để tiếp tục xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Nghệ An ngộ độc thực phẩm xã Diễn Châu

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn