Đã có 3 người tử vong do bệnh dại, HCDC ra thông báo khẩn

Tính từ đầu năm đến nay, TPHCM ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đây là con số đáng lo ngại khi chỉ trong chưa đầy 4 tháng, số ca mắc đã chiếm hơn 50% tổng số ca của cả năm 2025 (5 trường hợp). Các chuyên gia y tế nhận định, thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay là điều kiện thuận lợi cho bệnh dại bùng phát, được xem là "mùa cao điểm" của dịch bệnh này.

Để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, HCDC khuyến nghị người dân không nuôi chó, mèo chưa được tiêm phòng dại; không nuôi chó, mèo khi chưa khai báo với chính quyền địa phương; không nuôi chó thả rông; không để chó cắn người và không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, khuyến khích tiêm vaccine dự phòng cho các đối tượng có nguy cơ cao như cán bộ thú y, nhân viên phòng thí nghiệm, người làm nghề giết mổ chó và người dân sinh sống hoặc du lịch tại các khu vực lưu hành bệnh dại.

Khi bị động vật nghi dại cắn hoặc cào, người dân cần bình tĩnh sơ cứu vết thương. Xối rửa kỹ vết thương trong 15 phút với nước và xà phòng (hoặc nước sạch) sau đó sát khuẩn bằng cồn 45-70° hoặc cồn i-ốt để giảm thiểu lượng virus dại tại vết thương và nhanh chóng đến các điểm tiêm chủng để được bác sĩ tư vấn, chỉ định tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng dại kịp thời. Tuyệt đối không sử dụng thuốc Nam, thuốc Đông y, lá cây hoặc các phương pháp dân gian để điều trị dại.

