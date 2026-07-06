Trung Quốc phóng thử tên lửa chiến lược từ tàu ngầm

Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ngày 6-7 thông báo đã phóng thử thành công một tên lửa chiến lược mang đầu đạn mô phỏng từ tàu ngầm hạt nhân, hướng tới vùng biển quốc tế trên Thái Bình Dương.

Tập trận trên biển chung giữa Trung Quốc và Nga năm 2022. Ảnh: THX

Hải quân Trung Quốc cho biết tên lửa đã rơi chính xác xuống vùng biển dự kiến. Cơ quan này khẳng định vụ phóng thử là hoạt động thường lệ trong kế hoạch huấn luyện quân sự hàng năm, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào.

Phía Trung Quốc cũng cho biết đã thông báo trước cho các nước liên quan và khẳng định hoạt động này phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế.

Cùng ngày, Trung Quốc và Nga chính thức khai mạc cuộc tập trận hải quân chung “Liên hợp trên biển-2026” tại thành phố cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

Cuộc tập trận gồm 3 giai đoạn: tập kết lực lượng, lập kế hoạch tại cảng và diễn tập trên biển. Hai bên đã hoàn tất tập kết lực lượng từ ngày 5-7.

Sau lễ khai mạc, hải quân Trung Quốc và Nga tiến hành diễn tập mô phỏng chỉ huy chung và phối hợp tác chiến. Trong giai đoạn tiếp theo, các tàu sẽ hoạt động tại vùng biển và vùng trời gần Thanh Đảo, thực hiện nhiều nội dung diễn tập như trinh sát phối hợp, phòng không, phòng thủ chống tên lửa và bắn đạn thật.

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