Ngày 6-7, Quốc hội Lào khóa X khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Tham dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Quang cảnh kỳ họp Quốc hội Lào diễn ra vào tháng 3-2026. Ảnh: Vientiane Times/ANN

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane khẳng định, việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội Lào khóa X là thực hiện theo vai trò, quyền hạn và nhiệm vụ của Quốc hội, như quy định trong Hiến pháp và pháp luật.

Kỳ họp sẽ thảo luận, thông qua một số vấn đề quan trọng cơ bản của đất nước, gồm báo cáo của Chính phủ về tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, kế hoạch ngân sách nhà nước, kế hoạch tiền tệ 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2026.

Cùng với đó là Chương trình nghị sự quốc gia về phát triển nông thôn và xóa nghèo khó cho người dân; việc xây dựng và sửa đổi Luật Kho bạc Nhà nước, Luật Ngân sách Nhà nước.

Việc tổ chức kỳ họp cho thấy nỗ lực, quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ Lào trong tổ chức triển khai đường lối đổi mới của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 10, tiếp tục xây dựng đất nước phát triển theo hướng xanh, bền vững…

Theo kế hoạch, kỳ họp diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10-7.

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