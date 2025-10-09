Họp báo của Jack J97 bị phạt hành chính 4 triệu đồng

Ngày 9-10, trong buổi họp định kỳ tại Trung tâm Báo chí TPHCM cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội, đại diện Sở VH-TT TPHCM thông tin chính thức về mức xử phạt Công ty J97 Promotion liên quan buổi họp báo của nam ca sĩ Jack J97 (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn).

Ca sĩ Jack J97 cùng ê kíp đăng ký tổ chức họp báo công bố dự án, nhưng lại kể lể đời tư

Cụ thể, Sở VH-TT TPHCM cho biết, ngày 6-10, sở đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty J97 Promotion do tổ chức họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận. Tổng mức xử phạt 4 triệu đồng.

Để tránh xảy ra các trường hợp tương tự, Sở VH-TT TPHCM đề nghị các tổ chức, cá nhân sau khi được chấp thuận tổ chức họp báo cần tuân thủ đúng nội dung đã thông báo với sở, đồng thời nghiêm túc thực hiện quy định của Luật Báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan.

Ngày 16-7, tại TPHCM, nam ca sĩ Jack J97 cùng ê kíp có đăng ký tổ chức họp báo công bố dự án mới. Tuy nhiên, trong buổi họp báo, những thông tin liên quan dự án âm nhạc hoàn toàn mờ nhạt khi Jack và mẹ - bà Cẩm Loan đã dành hẳn 2 giờ đồng hồ để kể lể, trần tình về ồn ào đời tư, về vụ chậm giao lightstick (một vật phẩm phổ biến trong văn hóa thần tượng). Buổi chia sẻ gây chú ý dư luận bởi gần 5 năm qua, Jack J97 liên tiếp gặp phải hàng loạt bê bối (scandal) từ việc ca hát đến lối sống cá nhân, đặc biệt liên quan đến ồn ào tình cảm với bạn gái cũ.

DUY PHÚC