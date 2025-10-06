Họp báo ồn ào của Jack J97 có thể bị xử phạt

Theo thông tin từ Sở VH-TT TPHCM, đơn vị này hiện đang xem xét tính pháp lý buổi họp báo của ca sĩ Jack J97 (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) cách đây mấy tháng. Cũng theo đại diện của Sở VH-TT TPHCM, dự kiến trong tuần này, Sở sẽ có kết luận dứt điểm vụ việc trên.

Ca sĩ Jack J97 cùng ê kíp tổ chức họp báo công bố dự án, nhưng lại kể lể đời tư

Ngày 6-10, liên quan buổi họp báo công bố ra mắt sản phẩm mới của Jack J97 được tổ chức ngày 16-7, Công ty J97 Promotion đăng tải thông báo trên fanpage. Thông báo ghi: “Liên quan đến buổi họp báo vừa qua, chúng tôi đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của cơ quan chức năng về nội dung sự kiện. Cụ thể, nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp thuận. Chúng tôi đã phối hợp, tuân thủ quy định và hoàn tất việc nộp phạt hành chính theo quyết định của Sở VH-TT TPHCM”.

Đơn vị này cũng thông tin thêm: “Về phần phát biểu liên quan đến đời tư của nghệ sĩ Jack, chúng tôi xin làm rõ những chia sẻ này được đưa ra nhằm trả lời các câu hỏi mà chính các cơ quan báo chí đã gửi trước qua email đăng ký tham dự. Với tinh thần tôn trọng sự quan tâm của truyền thông và mong muốn một lần duy nhất làm rõ những hiểu lầm sau thời gian dài im lặng, chúng tôi quyết định trả lời thẳng thắn và minh bạch các câu hỏi được nêu”.

Liên quan vụ việc, Sở VH-TT TPHCM dự kiến sẽ ra quyết định xử lý vụ việc trong tuần này. Trước đó, từ ngày 24-7, Sở đã rà soát, xem xét toàn bộ quá trình, nội dung buổi họp báo để đánh giá hoạt động này diễn ra có đúng với nội dung đã cấp phép hay không.

Ngày 16-7, tại TPHCM, nam ca sĩ Jack J97 cùng ê kíp có đăng ký tổ chức họp báo công bố dự án mới. Tuy nhiên, trong buổi họp báo, những thông tin liên quan dự án âm nhạc hoàn toàn mờ nhạt khi Jack và mẹ - bà Cẩm Loan đã dành hẳn 2 giờ đồng hồ để kể lể, trần tình về ồn ào đời tư, về vụ chậm giao lightstick (một vật phẩm phổ biến trong văn hóa thần tượng). Buổi chia sẻ gây chú ý dư luận bởi gần 5 năm qua, Jack J97 liên tiếp gặp phải hàng loạt bê bối (scandal) từ việc ca hát đến lối sống cá nhân, đặc biệt liên quan đến ồn ào tình cảm với bạn gái cũ.

DUY PHÚC