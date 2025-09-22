Họp khẩn để ứng phó với siêu bão Ragasa

Quang cảnh cuộc họp chiều 22-9 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 16 giờ ngày 22-9, lực lượng biên phòng tuyến biển đã kiểm đếm và thông báo cho 54.058 phương tiện với 215.743 lao động trên biển (trong đó, 338 tàu với 2.117 lao động đang hoạt động ở khu vực đặc khu Hoàng Sa) nắm thông tin siêu bão. Đến thời điểm này, không có phương tiện nào nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Khu vực cảng vụ từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đang có 874 tàu hoạt động. Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Huế có 161.354ha nuôi thủy sản, 31.812 lồng bè và 3.875 chòi canh cần được bảo vệ.

Dự báo ngày 23-9, tâm bão Ragasa vào Biển Đông. Mô hình cập nhật lúc 18 giờ ngày 22-9 từ Z.E

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, khu vực Bắc bộ đã gieo cấy hơn 809.000ha lúa mùa, trong đó gần 146.000ha đã chín, còn lại ở các giai đoạn sinh trưởng khác. Bắc Trung bộ còn hơn 128.000ha lúa chưa thu hoạch. Rau màu, cây ăn quả và cây công nghiệp đều đang vào thời kỳ thu hoạch, riêng cây cao su có hơn 67.000ha tập trung ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Chăn nuôi tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ hiện có 37 triệu gia súc và 559 triệu gia cầm cần được bảo vệ khi bão gió đổ bộ đất liền nước ta.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 22-7, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã phân loại Ragasa là bão cực mạnh (Violent Typhoon) - cấp phân loại cao nhất đối với xoáy thuận nhiệt đới ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương (tốc độ gió tới 205km/giờ), mạnh hơn một chút so với Yagi năm 2024.

Thủy điện sẵn sàng cắt 2,2 tỷ m3 nước lũ

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hiện các hồ thủy điện lớn trên lưu vực sông Hồng như Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà còn khả năng cắt lũ gần 2,2 tỷ m3. Thế nhưng, nhiều hồ thủy lợi ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ đạt 80-97% dung tích thiết kế, có hàng trăm hồ hư hỏng hoặc đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Các tuyến đê biển từ Quảng Ninh đến Huế hiện có 62 vị trí xung yếu, nhiều công trình còn thi công dở dang, khả năng chống chịu tối đa chỉ ở mức bão cấp 9-10, nguy cơ cao khi gió mạnh hơn.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 170/CĐ-TTg yêu cầu các địa phương từ Quảng Ngãi trở ra phía Bắc triển khai ứng phó với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động từ sớm, từ xa.

Đến thời điểm này, Bộ bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Bộ GD-ĐT… đã ban hành công điện ứng phó siêu bão trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao. Bộ Ngoại giao cũng đã gửi công hàm đề nghị các nước trong khu vực hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam trú tránh.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm báo cáo Ragasa là siêu bão mạnh và nguy hiểm như bão Yagi. Ảnh: ĐỨC HIẾN

Sẽ gửi 7,8 triệu tin nhắn cảnh báo siêu bão

Ban Chỉ đạo Phòng thủ quốc gia chỉ đạo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai tổ chức trực ban 24/24 giờ, tổ chức gửi 7,8 triệu tin nhắn cảnh báo và hướng dẫn ứng phó bão đến người dân qua mạng xã hội Zalo.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp ứng phó siêu bão, chiều 22-9. Ảnh: ĐỨC HIẾN

Ban Chỉ đạo Phòng thủ quốc gia yêu cầu các địa phương ven biển phải tiếp tục kiểm soát chặt tàu thuyền, kiên quyết cấm biển khi cần thiết, bảo đảm an toàn cho hoạt động nuôi trồng thủy sản, du lịch và dầu khí.

Trên đất liền, Bắc bộ và Bắc Trung bộ khẩn trương sơ tán dân ở vùng nguy cơ, gia cố đê điều, chằng chống nhà cửa, hạ tầng, chủ động tiêu úng bảo vệ sản xuất, kiểm soát giao thông và thu hoạch sớm nông sản. Khu vực miền núi cần sẵn sàng ứng phó lũ quét, sạt lở đất, kiểm soát giao thông ở các vị trí ngập sâu, đồng thời bảo đảm an toàn các hồ chứa và khai thác khoáng sản.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, hướng vào đất liền nước ta, do đó các địa phương phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

PHÚC VĂN