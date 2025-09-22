Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với siêu bão Ragasa

Theo các thông tin mới nhất, siêu bão Ragasa dự kiến sẽ đổ bộ Hong Kong và khu vực miền Nam Trung Quốc đại lục trong ngày 23-9.

Gia cố chuẩn bị ứng phó với bão Ragasa tại Tai O, một trong những khu vực dễ bị lũ lụt nhất của Hong Kong. Ảnh: SCMP

Siêu bão Ragasa được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cũng như khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc đại lục.

Ngày 22-9, chính quyền nhiều địa phương của Trung Quốc đã đồng loạt nâng mức cảnh báo, đồng thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp như tạm đóng cửa trường học, ngừng các hoạt động sản xuất, sơ tán dân cư và tăng cường an toàn tại sân bay, bệnh viện cũng như các khu vực ven biển.

Theo đó, khoảng 700 chuyến bay, phần lớn là của hãng hàng không Cathay Pacific, sẽ bị hủy từ ngày 23-9 khi siêu bão Ragasa tiến gần hơn đến Hong Kong. Cơ quan quản lý sân bay Hong Kong đang cân nhắc phương án đóng cửa nhà ga từ 18 giờ ngày 23-9 đến 6 giờ ngày 25-9, do lo ngại bão Ragasa sẽ mang theo sức gió mạnh tới 220 km/giờ trong những ngày tới.

Cùng ngày, Cơ quan Giáo dục của Hong Kong đã thông báo cho học sinh các cấp nghỉ học trong hai ngày 23 và 24-9. Các bệnh viện cũng được yêu cầu triển khai các biện pháp đặc biệt để đảm bảo duy trì dịch vụ cấp cứu trong thời gian có bão. Ngoài ra, các khu vực ven biển được triển khai các biện pháp chống ngập.

Trong khi đó, từ trưa 22-9, Cơ quan Khí tượng Hong Kong đã phát tín hiệu gió cấp 1 đối với bão Ragasa và dự kiến sẽ nâng lên cấp 3 vào khoảng 10 giờ tối, trước khi nâng lên cấp 8 trong khoảng từ 13 giờ đến 16 giờ ngày 23-9.

Người dân Hong Kong đổ xô đi mua sắm nhu yếu phẩm khi siêu bão Ragasa đang tới gần. Ảnh: SCMP

Còn tại Đặc khu hành chính Macau của Trung Quốc, Cơ quan Khí tượng dự kiến phát cảnh báo gió cấp 3 vào nửa đêm 22-9 hoặc sáng sớm 23-9 và có thể nâng cảnh báo lên cấp 8. Siêu bão Ragasa được dự báo sẽ đổ bộ vào cửa sông Châu Giang sáng sớm 24-9, với sức mạnh tương đương bão Hato hồi tháng 8-2017 và bão Mangkhut hồi tháng 9-2018.

Chính quyền Macau khuyến cáo người dân dự trữ nước đóng chai, thực phẩm, đèn pin, thuốc men và đồ sơ cứu, sạc điện thoại và thiết bị dự phòng. Cư dân sống trong các tòa nhà cao tầng được yêu cầu có các phương án ứng phó với tác động nghiêm trọng từ sức gió mạnh của siêu bão.



Tại tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc, chính quyền nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên cấp 2, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này.

Các thành phố Chu Hải và Giang Môn đóng cửa các trường học, ngừng sản xuất, giao thông công cộng và một số dịch vụ kinh doanh từ ngày 23-9. Hiện hơn 10.000 tàu thuyền ven biển đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn.

Trong khi đó, giới chức thành phố Thâm Quyến lên kế hoạch sơ tán 400.000 người đến nơi tránh trú an toàn.

HẠNH CHI