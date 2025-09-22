Xã hội

Bộ Xây dựng khẩn cấp triển khai ứng phó bão Ragasa

Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa (bão số 9), Bộ Xây dựng đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị và địa phương triển khai nhiều biện pháp cấp bách, hạn chế thiệt hại do bão.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo kiểm tra, rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng tại các tuyến quốc lộ trọng điểm; sẵn sàng cấm đường, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông khi xảy ra ngập lụt, sạt lở.

Cục Đường sắt Việt Nam được yêu cầu tăng cường tuần tra các tuyến, cầu, hầm, đoạn đèo dốc; chuẩn bị phương tiện, thiết bị để kịp thời khắc phục sự cố, sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch chạy tàu khi cần thiết.

Cục Hàng hải và đường thủy nội địa phối hợp với địa phương kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền, kiên quyết không để ngư dân và phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm; hướng dẫn neo đậu an toàn tại các khu tránh trú bão.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không theo dõi chặt chẽ tình hình, điều chỉnh lịch bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu sở xây dựng các địa phương trong vùng ảnh hưởng bão số 9 khẩn trương kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở; chủ động phương án chặt tỉa cây xanh, bảo vệ công trình đang thi công, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

BÍCH QUYÊN

