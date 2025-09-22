Siêu bão Ragasa tiến vào Biển Đông, Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng mọi kịch bản ứng phó

Chiều 22-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa – cơn bão số 9 trên Biển Đông trong năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa ở mức cao nhất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, siêu bão Ragasa hiện đang hoạt động tại vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines), dự kiến đi vào Biển Đông vào tối cùng ngày. Dự báo đến ngày 25-9, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, kèm theo gió giật, dông lốc nguy hiểm ngay cả khi tâm bão còn cách xa đất liền 300-400km.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão Ragasa, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, khẩn trương, ứng phó với tinh thần cao nhất, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản theo tình huống xấu nhất, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Thủ tướng giao Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra Bắc chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống bão; rà soát, cập nhật các phương án ứng phó, đặc biệt là tại khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi – nơi dự báo có thể xảy ra gió bão rất mạnh.

Lãnh đạo các địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế được yêu cầu tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết, tập trung toàn lực chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với siêu bão.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu:

- Kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; cấm biển khi cần thiết;

- Hạn chế, kiểm soát phương tiện giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng để phòng ngừa sự cố;

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân cư, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu;

- Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế triển khai đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, cơ sở y tế, không để gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh, học tập do bão.

Thủ tướng lưu ý các địa phương và người dân thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết, không chủ quan trước mọi tình huống do bão gây ra.

PHAN THẢO