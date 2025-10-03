Đại sứ quán Pháp trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan cho vợ chồng Giáo sư Jean Trần Thanh Vân, tiến sĩ vật lý và Giáo sư Lê Kim Ngọc, tiến sĩ sinh học

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Olivier Brochet cho biết, đây là huân chương cao quý nhất của nước Pháp và cũng là dịp hiếm hoi được trao cho một cặp vợ chồng.

Đại sứ nhấn mạnh, thông qua việc trao huân chương, nước Pháp muốn thể hiện sự ghi nhận đối với hai giáo sư, những thanh niên Việt Nam đến Pháp du học cách đây hơn 70 năm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng trò chuyện cùng Giáo sư Jean Trần Thanh Vân

Nhờ vào tài năng, lòng quả cảm, họ đã trở thành hai trong những người con chói sáng nhất mà nước Pháp đặc biệt tự hào. Hai giáo sư không ngừng cùng nhau nỗ lực để tập hợp các nhà nghiên cứu, đưa các thế hệ xích lại gần nhau và giúp ích cho Việt Nam - Pháp trên cơ sở vun đắp lịch sử chung giữa hai dân tộc.

Chia sẻ tại buổi lễ, Giáo sư Trần Thanh Vân cho biết, nhận huy chương không chỉ là vinh dự dành riêng cho ông bà, mà còn cho gia đình, các đồng nghiệp, các nhà khoa học trẻ luôn cộng tác hợp tác với ông bà trên hành trình kết nối khoa học. Ông cũng dành lời cảm ơn Giáo sư Kim Ngọc, người bạn đời, người đồng hành, nguồn động viên lớn của ông.

Giáo sư Trần Thanh Vân chia sẻ: "Nước Pháp là nơi nuôi dưỡng chúng tôi từ khi còn trẻ, biến mơ ước thành hiện thực. Việt Nam là nơi chúng tôi luôn hướng về. Chúng tôi mong muốn đóng góp khoa học cho Việt Nam để Việt Nam vững bước trên trường quốc tế".

Cả hai nhà khoa học đều là những nhà nghiên cứu cấp cao của Cơ quan Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), đã dành toàn bộ sự nghiệp, năng lượng và cả tài sản cá nhân để phụng sự cho lý tưởng khoa học, không chỉ ở Pháp mà còn ở quê hương Việt Nam.

BÍCH QUYÊN