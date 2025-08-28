Thế giới

Houthi phóng tên lửa vào sân bay của Israel

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa siêu vượt âm “Palestine 2” nhằm vào sân bay Ben Gurion ở TP Tel Aviv, khiến giao thông hàng không tại Israel tạm thời đình trệ.

Khói bốc lên từ sân bay Ben Gurion sau một vụ tấn công bằng tên lửa từ Yemen vào tháng 5-2025.
﻿Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Kênh truyền hình Al-Masirah của Houthi phát hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tên lửa xâm nhập không phận Israel, đồng thời khẳng định “hàng triệu người Israel đã phải xuống hầm trú ẩn, sân bay Lod (Ben Gurion) ngừng hoạt động”. Lực lượng Houthi cho biết, sẽ công bố thêm chi tiết về chiến dịch trong ngày.

Trong khi đó, quân đội Israel xác nhận đã đánh chặn tên lửa phóng từ Yemen sau khi còi báo động vang lên tại nhiều khu vực. Đài phát thanh công cộng Israel cho hay, hoạt động bay tại sân bay Ben Gurion bị gián đoạn ngắn trước khi được nối lại.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Houthi nhằm vào Israel kể từ sau loạt không kích ngày 24-8 của Israel nhằm vào thủ đô Sanaa, Yemen khiến 10 người thiệt mạng, 92 người bị thương.

Từ tháng 10-2023 đến nay, Houthi liên tục phóng tên lửa, thiết bị bay không người lái và tấn công tàu thuyền được cho là có liên quan tới Israel, tuyên bố đây là hành động đáp trả chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza.

MINH CHÂU

