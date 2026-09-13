Quảng Trị: Khẩn cấp xử lý 3 sà lan trôi dạt, đâm cầu đường sắt Mỹ Chánh

Tối 13-9, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực xử lý các phương tiện đường thủy bị nước lũ cuốn trôi, đâm và mắc kẹt tại gầm cầu đường sắt Mỹ Chánh và đường bộ Mỹ Chánh thuộc địa bàn thôn Đông Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Video: Xử lý 3 sà lan trôi dạt, đâm cầu đường sắt Mỹ Chánh

Khoảng 18 giờ ngày 13-9 tại hiện trường, một trong số ba chiếc sà lan bị mắc kẹt đã được lai dắt vào bờ an toàn. Khoảng 50 người thuộc các lực lượng công an, đường sắt… triển khai các biện pháp xử lý 2 chiếc sà lan còn lại, gồm 1 lớn và 1 nhỏ.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường 3 sà lan trôi dạt, đâm cầu đường sắt Mỹ Chánh

Lực lượng chức năng cắt cabin chiếc sà lan lớn đang mắc kẹt vào gầm cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh nối quốc lộ 1A qua sông Thác Ma (2 cầu nằm cạnh nhau) nhằm giảm nguy cơ va chạm, hư hỏng cầu đường sắt. Sau đó, lực lượng chức năng sẽ đánh chìm hoặc sử dụng cần cẩu kéo sà lan về phía thượng nguồn sông Thác Ma.

Hiện trường 3 sà lan mắc kẹt

Như Báo SGGP đưa tin, khoảng 14 giờ cùng ngày, 3 chiếc sà lan không có người trên tàu, trôi tự do trên dòng lũ chảy xiết sông Thác Ma rồi đâm vào chân cầu đường sắt Mỹ Chánh. Sau khi đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh, một trong ba chiếc sà lan tiếp tục trôi dạt và mắc kẹt tại vị trí giữa gầm cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh của quốc lộ 1A.



Sự cố xảy ra đe dọa trực tiếp đến kết cấu an toàn của hai công trình cầu quan trọng, gây nguy cơ gián đoạn và mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc - Nam.

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ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG