Phát hiện ảnh, cây bút khắc chữ “Thanh” trong phần mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Ngày 13-9, Đội lấy mẫu số 10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện nhiều di vật trong quá trình khai quật một phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đăk Hà, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Đội lấy mẫu số 10 phát hiện ảnh, cây bút khắc chữ “Thanh” trong mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Clip: ĐỘI LẤY MẪU SỐ 10, BAN CHỈ HUY BĐBP QUẢNG NGÃI



Trong quá trình khai quật phần mộ số 3, hàng 1, lô 1 phải, khu 2 phải, có số định danh mộ 5112400347, Đội lấy mẫu số 10 phát hiện một cuốn sổ có in chữ “Album”. Bên trong cuốn sổ có một ảnh phụ nữ, kích thước khoảng 3x2cm, và một tờ tiền mệnh giá 1 hào của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

Nhiều di vật được phát hiện trong phần mộ liệt sĩ. Ảnh: ĐỘI LẤY MẪU SỐ 10

Tờ tiền và ảnh phụ nữ trong phần mộ. Ảnh: ĐỘI LẤY MẪU SỐ 10

Ảnh: ĐỘI LẤY MẪU SỐ 10



Đội lấy mẫu số 10 còn tìm thấy 2 cây bút máy, trong đó một cây bút có khắc dòng chữ “Thanh 6/11/1971”. Ngoài ra, đội cũng phát hiện nhiều di vật gồm một chiếc đồng hồ bằng kim loại, bật lửa, bấm móng tay, lược nhôm, một lọ nhựa hình trụ và một sợi dây chuyền bằng kim loại.

Cây bút khắc tên được Đội lấy mẫu số 10 phát hiện. Ảnh: ĐỘI LẤY MẪU SỐ 10

Toàn bộ mẫu sinh phẩm và các di vật được thu thập, bảo quản để phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính liệt sĩ.

NGUYỄN TRANG