Phát hiện ảnh, cây bút khắc chữ “Thanh” trong phần mộ liệt sĩ ở Quảng Ngãi

Trong quá trình khai quật phần mộ số 3, hàng 1, lô 1 phải, khu 2 phải, có số định danh mộ 5112400347, Đội lấy mẫu số 10 phát hiện một cuốn sổ có in chữ “Album”. Bên trong cuốn sổ có một ảnh phụ nữ, kích thước khoảng 3x2cm, và một tờ tiền mệnh giá 1 hào của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.
Đội lấy mẫu số 10 còn tìm thấy 2 cây bút máy, trong đó một cây bút có khắc dòng chữ “Thanh 6/11/1971”. Ngoài ra, đội cũng phát hiện nhiều di vật gồm một chiếc đồng hồ bằng kim loại, bật lửa, bấm móng tay, lược nhôm, một lọ nhựa hình trụ và một sợi dây chuyền bằng kim loại.
Toàn bộ mẫu sinh phẩm và các di vật được thu thập, bảo quản để phục vụ công tác giám định, xác minh danh tính liệt sĩ.