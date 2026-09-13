Ngày 13-9, tại cầu cảng PTSC (phường Rạch Dừa, TPHCM), Bộ đội Biên phòng TPHCM tiếp nhận ngư dân G.T.T. (35 tuổi, quê Cần Thơ), thuyền viên tàu cá BT 97740 TS, bị tai nạn lao động trên biển.

Ngư dân G.T.T. được Bộ đội Biên phòng TPHCM tiếp nhận, ngày 13-9

Ông G.T.T. được tàu SeaMeadow 6 đưa vào cảng PTSC, phường Rạch Dừa, TPHCM, sau khi được sơ cứu tại giàn FPU DH1 ở mỏ Đại Hùng.

Trước đó, sáng 12-9, trong lúc làm việc trên tàu cá, ông T. bị tay áo cuốn vào máy tời, đầu bị va đập vào thành ghe, gây thương tích. Thuyền trưởng lập tức liên lạc với tàu trực tại mỏ Đại Hùng để nhờ hỗ trợ.

Clip: Ngư dân bị máy tời cuốn áo, gãy tay trên biển

Ông T. được đưa lên giàn FPU DH1. Bác sĩ xác định ông bị gãy xương cánh tay phải, kèm vết thương phần mềm ở vùng thái dương phải. Nạn nhân được băng bó, bó bột cố định cánh tay và theo dõi sức khỏe.

Sau đó, ông T. được chuyển sang tàu SeaMeadow 6 để đưa vào bờ. Khoảng 7 giờ 30 ngày 13-9, tàu cập cảng PTSC. Lúc này, ông T. tỉnh táo, sức khỏe tạm ổn định.

Sau khi tiếp nhận, Bộ đội Biên phòng TPHCM bàn giao ông T. cho gia đình đưa đến Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) tiếp tục điều trị.

TRÚC GIANG