Hướng dẫn phụ huynh cách đăng ký nguyện vọng thay đổi kết quả tuyển sinh

Sau khi UBND phường, xã công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2026-2027 của các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TPHCM, rất nhiều trường hợp phụ huynh có nguyện vọng thay đổi kết quả tuyển sinh. Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn cách gửi thông tin đến hội đồng tuyển sinh phường, xã.

Màn hình đăng nhập hệ thống đăng ký nguyện vọng thay đổi kết quả tuyển sinh

Ngày 12-7 là ngày đầu tiên Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của TPHCM cho phép phụ huynh học sinh xác nhận nhập học trực tuyến cho con sau khi có kết quả tuyển sinh.

Qua ghi nhận thực tế, nhiều trường hợp phụ huynh muốn thay đổi trường học được phân bổ với nhiều lý do: khoảng cách đi lại từ nhà đến trường được phân bổ xa; nhà có hai anh/chị em được phân bổ hai trường gây bất tiện trong việc đưa đón...

Trong ngày đầu tiên xác nhận nhập học trực tuyến, số điện thoại đường dây nóng của hội đồng tuyển sinh các phường, xã tiếp nhận rất nhiều thắc mắc, kiến nghị điều chỉnh của phụ huynh học sinh.

Nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh, đồng thời giảm thời gian tiếp nhận và xử lý thông tin của các địa phương, Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn phụ huynh học sinh cách đăng ký nguyện vọng thay đổi kết quả tuyển sinh như sau:

Bước 1: Phụ huynh học sinh truy cập trang https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Sau đó chọn chức năng "Hỗ trợ tuyển sinh" ở góc dưới cùng bên trái màn hình.

Bước 2: Phụ huynh học sinh đăng nhập hệ thống bằng cách nhập thông tin tài khoản mã định danh của học sinh, mật khẩu và mã bảo vệ.

Bước 3: Tại giao diện màn hình "Thông tin hỗ trợ tuyển sinh", cha mẹ học sinh nhập đầy đủ các thông tin gồm: họ tên học sinh, mã định danh cá nhân, số điện thoại liên hệ, nội dung cần hỗ trợ, chọn đơn vị cần gửi (gồm xã/phường, tên trường) và sau đó nhấn nút "Gửi".

Hướng dẫn cách đăng ký nguyện vọng thay đổi kết quả tuyển sinh

Sau khi gửi nội dung cần hỗ trợ, cha mẹ học sinh theo dõi kết quả phản hồi của đơn vị giải quyết trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Theo kế hoạch, dựa trên thông tin phản ánh từ phụ huynh học sinh và kết quả rà soát tình hình học sinh chưa được phân bổ chỗ học hoặc phân bổ chưa hợp lý, đồng thời tổng hợp chỉ tiêu còn trống của các cơ sở giáo dục trên địa bàn, hội đồng tuyển sinh các phường, xã sẽ đề xuất Sở GD-ĐT TPHCM tiến hành tuyển bổ sung.

Dự kiến công tác tuyển bổ sung lớp 1 và lớp 6 sẽ được UBND phường, xã thực hiện sau ngày 23-7.

THU TÂM