Hướng đến mục tiêu 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ

Hiện mới có khoảng 11% dân số Việt Nam tham gia bảo hiểm nhân thọ, trong khi mục tiêu của Chính phủ đề ra đến năm 2030 tỷ lệ này đạt 18%.

Ông Ngô Trung Dũng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: HỮU HẠNH

Ngày 7-8, Báo Tuổi Trẻ và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) phối hợp tổ chức Tọa đàm Những câu chuyện phía sau hợp đồng bảo hiểm. Tại buổi tọa đàm, nhiều khách hàng đã chia sẻ câu chuyện nhờ mua bảo hiểm nhân thọ mà họ có chỗ dựa tài chính vững chắc để vượt qua bệnh tật, khó khăn.

Có người ban đầu miễn cưỡng mua bảo hiểm chỉ vì người thân thúc giục, năn nỉ. Có người ý thức rõ ràng ngay từ đầu và tham gia nhiều hợp đồng. Khi bất ngờ gặp tai nạn, đau bệnh, họ được bảo hiểm chi trả, từ đó có tiền điều trị bệnh, hoặc để lại cho người thân trước khi qua đời…

Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký IAV cho biết, trong 6 tháng đầu năm, có gần 900.000 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới, với số phí khai thác đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu tích cực cho ngành bảo hiểm nhân thọ, chứng tỏ niềm tin của khách hàng với bảo hiểm đang dần phục hồi.

Tính đến cuối năm 2024, Việt Nam có 11,8 triệu hợp đồng bảo hiểm, với khoảng 11% dân số tham gia hợp đồng. Vừa qua, ngành bảo hiểm trải qua khủng hoảng, niềm tin của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kết quả kinh doanh sụt giảm. Nhưng với sự thay đổi của các quy định cùng nỗ lực của các doanh nghiệp bảo hiểm, kết quả đang dần cải thiện.

Tại tọa đàm, các ý kiến cũng cho rằng việc bảo hiểm chi trả quyền lợi nhanh chóng, kịp thời là yếu tố quan trọng để khách hàng vững tin vào bảo hiểm.

Ông Ngô Trung Dũng thông tin, trong vụ chìm tàu tại vịnh Hạ Long vừa qua, các công ty bảo hiểm đã chi trả 20,1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm nhân thọ cho các khách hàng. Nửa đầu năm 2025 các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 28.890 tỷ đồng.

Ông Ngô Trung Dũng lưu ý khách hàng cần tìm hiểu kỹ quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia hợp đồng. Trong đó quan trọng là quyền lợi khi xảy ra rủi ro, quyền cân nhắc 21 ngày, quyền được giải thích rõ các điều khoản, nhất là các điều khoản loại trừ. Về nghĩa vụ, cần lưu ý nghĩa vụ phải đọc hợp đồng và nghĩa vụ kê khai trung thực.

MAI HOA