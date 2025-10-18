Xã hội

Hướng nghiệp cho người chấp hành xong án phạt tù

SGGPO

Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho người chấp hành xong án phạt tù giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái vi phạm pháp luật và tích cực đóng góp cho xã hội.

Ngày 18-10, Trại tạm giam số 1, Công an TPHCM phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm khu vực 3 (Sở Nội vụ TPHCM) tổ chức tuyên truyền pháp luật, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và hướng dẫn các thủ tục pháp lý, chính sách tín dụng hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù cho các phạm nhân đang chấp hành án tại đây.

hướng nghiệp.jpg
Các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam số 1, Công an TPHCM, được tuyên truyền pháp luật, tư vấn hướng nghiệp

Qua đó góp phần định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho những người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm. Đây là một trong những nỗ lực thiết thực của các cơ quan chức năng TPHCM trong việc hỗ trợ phạm nhân hòa nhập cộng đồng bền vững.

VĂN ANH

Từ khóa

Trại Tạm giam số 1 Phạt tù Thủ tục pháp lý Hướng nghiệp Hòa nhập

