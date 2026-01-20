Huy động báo chí truyền thông, hướng dẫn thực phẩm an toàn dịp tết

Bộ Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT) yêu cầu các sở huy động báo chí, phương tiện và nguồn lực phù hợp để thông tin, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn dịp Tết Bính Ngọ.

Chiều 20-1, thông tin từ Bộ NN-MT cho biết, Thứ trưởng Trần Thanh Nam vừa ký văn bản yêu cầu triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026.

Trong công văn, Bộ NN-MT yêu cầu các đơn vị chức năng như Cục Thủy sản và Kiểm ngư; Cục Chăn nuôi và Thú y; Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cùng sở NN-MT tại 34 tỉnh, thành phố thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.

Theo đó, các đơn vị thuộc ngành nông nghiệp được yêu cầu phối hợp với ngành y tế và các cơ quan liên quan triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cho dịp tết. Các đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. Các vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm phải được xử lý kịp thời và công khai.

Bộ NN-MT cũng yêu cầu các đơn vị chủ động truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp. Nội dung bao gồm phổ biến quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Bộ NN-MT cũng yêu cầu tuyên truyền, vận động người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm an toàn, nói không với thực phẩm giả, kém chất lượng. Các chương trình phối hợp, đề án nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm cũng cần được tiếp tục phổ biến.

Trong công văn, Bộ NN-MT yêu cầu các sở NN-MT huy động báo chí, phương tiện truyền thông và mọi nguồn lực phù hợp để thông tin, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn trong dịp tết và mùa lễ hội. Các trường hợp vi phạm phải được công khai. Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm cần được biểu dương.

PHÚC VĂN