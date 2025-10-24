Intel vinh danh học sinh, sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực AI

Intel vừa công bố danh sách các học sinh, sinh viên đoạt giải thưởng toàn cầu tại Intel AI Global Impact Festival lần thứ năm.

Intel AI Global Impact Festival là giải thưởng dành cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực AI

Cuộc thi nhằm công nhận và vinh danh các dự án AI do học sinh, sinh viên đến từ 32 quốc gia thực hiện, tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn trong đời sống bằng nhiều sáng kiến đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI.

Quá trình đánh giá diễn ra vô cùng nghiêm ngặt, dựa trên các tiêu chí: tính sáng tạo, mức độ trách nhiệm khi ứng dụng công nghệ AI, và những tác động tích cực mà dự án mang lại cho xã hội. Bên cạnh đó, dự án đoạt giải đều được các chuyên gia công nghệ Intel thực hiện kiểm tra đạo đức AI (AI ethics), đảm bảo đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về phát triển AI có trách nhiệm (responsible AI).

Năm nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có dự án được Intel vinh danh ở cả hai hạng mục toàn cầu và khu vực, ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của thế hệ trẻ trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục STEM.

Ở nhóm tuổi trên 18, ba sinh viên Hoàng Gia Huy, Bùi Xuân Cảnh và Vi Hoài Thương đến từ Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) đã để lại dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi xuất sắc giành Giải thưởng Toàn cầu (Global Award) với dự án Your Voice, ứng dụng AI giúp phá vỡ rào cản giao tiếp giữa người khiếm thính và cộng đồng.

Các sinh viên Việt Nam nhận giải thưởng từ Intel.

Bên cạnh đó, ở nhóm tuổi 13–17, hai học sinh Việt Nam gồm Hà Ngô (Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) và Phúc Phan (Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) cũng được trao Giải thưởng Khu vực (Regional Award) với dự án Hap, thiết bị hỗ trợ định hướng cho người khiếm thị bằng AI và phản hồi xúc giác.

Những thành tích này cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia nắm bắt và ứng dụng AI nhanh trong khu vực, đặc biệt là giới trẻ. Ngoài ra, kết quả này cũng đồng thời phản ánh hiệu quả của các chương trình hợp tác thúc đẩy năng lực số (digital readiness) và giáo dục STEM mà Intel triển khai trong khu vực cũng như tại Việt Nam.

Bà Kimberly Mayes, đại diện Intel chia sẻ: “Những nhà sáng tạo trẻ đã góp phần định hình tương lai bằng cách ứng dụng công nghệ AI để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Với tư duy mới mẻ, khả năng thích ứng công nghệ linh hoạt và cam kết với các giá trị đạo đức, họ đang thúc đẩy tiến bộ trong nhiều lĩnh vực. Tương lai của sáng tạo phụ thuộc vào sự tò mò, dũng cảm, và tư duy phản biện của những nhà đam mê công nghệ trẻ này”.

KIM THANH