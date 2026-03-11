Iran bác tin tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei bị thương

Ngày 11-3, Cố vấn Chính phủ Iran Yousef Pezeshkian - con trai của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, tân lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei vẫn bình an, bất chấp thông tin về việc ông bị thương trong cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Người dân Iran đón mừng thông tin ông Mojtaba Khamenei là tân lãnh tụ tối cao Iran. Ảnh: XINHUA

Thông qua kênh Telegram cá nhân, ông Yousef Pezeshkian bác bỏ các thông tin cho rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương. Dựa trên xác nhận từ những nguồn tin liên hệ trực tiếp, ông Pezeshkian khẳng định ông Mojtaba Khamenei hiện vẫn an toàn và khỏe mạnh.

Trước đó, tờ New York Times đưa tin ông Mojtaba Khamenei đã bị thương, trong đó có chấn thương ở chân, đồng thời cho biết hiện vẫn tỉnh táo và đang trú ẩn tại một địa điểm an ninh cao với khả năng liên lạc hạn chế.

Ngày 8-3, Hội đồng chuyên gia Iran đã bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei làm lãnh tụ tối cao mới của đất nước và là lãnh tụ tối cao thứ ba của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Cho đến lúc này, ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa phát biểu trước người dân hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào bằng văn bản.

PHƯƠNG NAM