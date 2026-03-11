Thế giới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên giám sát vụ bắn thử tên lửa hành trình chiến lược

SGGPO

Ngày 11-3, theo hãng thông tấn KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát một vụ bắn thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và con gái giám sát vụ bắn thử tên lửa hành trình chiến lược. Ảnh: KCNA
Cùng giám sát vụ bắn thử có con gái của ông Kim Jong-un là Kim Ju-ae. Vụ bắn thử diễn ra vào thời điểm Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu các cuộc diễn tập quân sự chung mùa xuân thường niên.

Tại sự kiện, ông Kim Jong-un bày tỏ hài lòng khi cuộc thử nghiệm đã xác minh được độ tin cậy của hệ thống kiểm soát tích hợp quốc gia đối với các vũ khí chiến lược và ưu thế của hệ thống chiến đấu tích hợp trên tàu khu trục.

Tàu Choe Hyon là chiếc đầu tiên thuộc lớp chiến hạm 5.000 tấn mà Triều Tiên đang phát triển. Với thiết kế đa nhiệm, con tàu này được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa tầm nhìn của ông Kim Jong-un trong việc chuyển đổi Hải quân Triều Tiên từ lực lượng phòng thủ ven bờ thành lực lượng tác chiến xa bờ, qua đó tăng sức mạnh và năng lực răn đe đối thủ.

Triều Tiên từ lâu đã chỉ trích các cuộc diễn tập quân sự chung Mỹ - Hàn là hành động diễn tập xâm lược, mặc dù các bên liên quan khẳng định đây chỉ là những cuộc tập trận có tính chất phòng vệ.

PHƯƠNG NAM

