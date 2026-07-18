Iran không kích các cơ sở của Mỹ tại vùng Vịnh

Lực lượng quân đội Mỹ tại Kuwait. Ảnh: ARMY RESERVE

Theo đó, Tehran đã triển khai máy bay không người lái (drone) tấn công các căn cứ đóng quân, trung tâm hậu cần của Mỹ tại Kuwait, Bahrain, Qatar, Jordan, phá hủy trạm radar giám sát hàng hải của Mỹ tại đảo đá Salamah và hệ thống radar giám sát trên không của Mỹ tại khu vực đảo Ghanam của Oman. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tiến hành không kích một trung tâm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại khu vực al-Tanf (Syria). Trong khi đó, theo Bộ Y tế Iran, các cuộc giao tranh với Mỹ bùng phát trở lại từ ngày 22-6 đến nay đã khiến 38 người thiệt mạng, hơn 400 người bị thương trên cả nước.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận các đợt không kích mới nhất của Mỹ tập trung vào các mục tiêu chiến lược trên đảo Qeshm và khu vực lân cận Bandar Abbas, nơi đặt cảng biển lớn nhất Iran cùng các cơ sở hải quân quan trọng của IRGC.

Tin liên quan Đợt không kích mới của Mỹ gây nhiều thiệt hại tại Iran

PHƯƠNG NAM