Uganda: Xe buýt chở học sinh gặp nạn, hơn 20 người thiệt mạng

Ngày 17-7, cảnh sát Uganda cho biết ít nhất 21 người thiệt mạng (gồm 20 học sinh và người sáng lập Trường tiểu học King David) cùng một số người bị thương, trong vụ tai nạn xe buýt trường học xảy ra tối 16-7, tại miền Đông nước này.

Hiện trường vụ lật xe buýt chở học sinh ở làng Chekwatit khiến 20 em học sinh và người sáng lập trường thiệt mạng. Ảnh: Allafrica

Trang tin Allafrica dẫn lời người phát ngôn cơ quan phụ trách giao thông và an toàn đường bộ Uganda cho biết, chiếc xe chở học sinh của Trường tiểu học King David ở thủ đô Kampala gặp nạn tại làng Chekwatit, huyện Kapchorwa, khi đang trên đường trở về sau chuyến tham quan học tập tại thác Sipi ở Kapchorwa.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy tài xế có thể đã mất lái, khiến chiếc xe lao khỏi đường, đâm vào một tảng đá lớn rồi lật nhào. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Các nhà chức trách cho biết đường sá nguy hiểm, phương tiện cũ kỹ và phóng nhanh là những nguyên nhân hàng đầu gây ra hàng ngàn ca tử vong do tai nạn giao thông mỗi năm ở Uganda.

HẠNH CHI