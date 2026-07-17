Trung Quốc củng cố đà phục hồi tăng trưởng

Những số liệu kinh tế mới nhất do Trung Quốc công bố cho thấy đà phục hồi chưa như kỳ vọng. Dù vậy, đây cũng là cơ sở để Bắc Kinh triển khai thêm nhiều biện pháp hỗ trợ nhằm củng cố tăng trưởng trong nửa cuối năm.

Theo Cục Thống kê nhà nước Trung Quốc (NBS), GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tăng trưởng quý 2-2026 chỉ đạt 4,3%, thấp hơn mức 5% của quý 1-2026 và là mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua.

Khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực chính khi tăng 5,2%, cao hơn tốc độ tăng GDP chung; các ngành công nghệ thông tin, phần mềm, tài chính và dịch vụ kinh doanh duy trì đà tăng khá, nhưng xây dựng và bất động sản vẫn suy yếu, phản ánh những khó khăn kéo dài của thị trường nhà ở.

Xe tải sản xuất tại một nhà máy ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. ẢNH: THX

NBS đánh giá nền kinh tế vẫn duy trì khả năng chống chịu trước sức ép bên ngoài, song thừa nhận nhu cầu trong nước còn yếu, một bộ phận doanh nghiệp gặp khó khăn và nền tảng phục hồi cần tiếp tục được củng cố.

Những số liệu trên làm gia tăng kỳ vọng Chính phủ Trung Quốc sẽ công bố thêm các biện pháp hỗ trợ tại cuộc họp Bộ Chính trị dự kiến diễn ra cuối tháng 7. Khác với các gói kích thích quy mô lớn trước đây, giới phân tích cho rằng Bắc Kinh sẽ ưu tiên thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược, đồng thời kiểm soát rủi ro nợ của chính quyền địa phương.

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng chính sách hỗ trợ đổi mới hàng tiêu dùng, khuyến khích mua ô tô, thiết bị gia dụng, sản phẩm điện tử và các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Cùng với đó là mở cửa nền kinh tế nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực dịch vụ hiện đại như tài chính, viễn thông, y tế và logistics, đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch và bình đẳng hơn.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 429,42 tỷ nhân dân tệ (khoảng 62,9 tỷ USD), tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Tân Hoa xã cho biết Trung Quốc đang khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đầu tư ra nước ngoài theo hướng chất lượng cao, chú trọng hiệu quả kinh tế, quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

Giới chức Trung Quốc khẳng định đầu tư trực tiếp ra nước ngoài là một bộ phận quan trọng của quá trình mở cửa ở trình độ cao. Bên cạnh đó, đầu tư công vẫn được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Vẫn theo Tân Hoa xã, Trung Quốc sẽ tập trung nguồn lực vào các dự án hạ tầng thế hệ mới như trung tâm dữ liệu, mạng 5G, hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), lưới điện hiện đại và năng lượng sạch.

Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, nền kinh tế Trung Quốc còn dư địa phục hồi nếu các biện pháp hỗ trợ được triển khai đúng thời điểm. Theo Reuters, nhóm chuyên gia của Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) cho rằng tăng trưởng của Trung Quốc hiện vẫn dựa vào xuất khẩu và sản xuất, đặc biệt là các ngành liên quan đến AI và công nghệ cao.

Theo ông Julian Evans-Pritchard, Trưởng bộ phận Kinh tế Trung Quốc của Công ty Nghiên cứu kinh tế Capital Economics (Anh), tăng trưởng có thể cải thiện trong nửa cuối năm khi Chính phủ Trung Quốc đẩy nhanh giải ngân tài khóa và đầu tư công.

Thời gian tới, xuất khẩu tiếp tục là động lực quan trọng giúp Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng, trong lúc nước này từng bước thúc đẩy nhu cầu trong nước và giải phóng tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.

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