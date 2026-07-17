Thế giới

Tổng thống Ukraine chỉ định quyền Bộ trưởng Quốc phòng

SGGPO

Ngày 17-7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã chỉ định ông Yevgeniy Khmara, người đứng đầu tạm quyền Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), giữ chức quyền Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Yevgeniy Khmara, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ảnh: THE NEW VOICE OF UKRAINE/MILITARNYI
Ông Yevgeniy Khmara, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Ảnh: THE NEW VOICE OF UKRAINE/MILITARNYI

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, ông sẽ kêu gọi các nghị sĩ ủng hộ ông Yevgeniy Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ông Yevgeniy Khmara là người có kinh nghiệm sâu rộng về các hoạt động tác chiến ứng dụng công nghệ.

Trước đó, Quốc hội Ukraine bỏ phiếu phê chuẩn Thủ tướng mới Serhiy Koretsky, phê chuẩn chính phủ mới nhưng không có Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao.

Người tiền nhiệm của ông Khmara là ông Mikhail Fedorov từ chức ngày 15-7 vì mâu thuẫn với Tổng Tư lệnh cũng như người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine.

Phiên họp tiếp theo của Quốc hội Ukraine sẽ diễn ra vào tháng 8. Từ nay đến lúc đó, ông Yevgeniy Khmara sẽ là quyền Bộ trưởng Quốc phòng nước này.

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