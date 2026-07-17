NATO đẩy mạnh tái vũ trang, Mỹ hưởng lợi

Theo cam kết của NATO, các nước thành viên sẽ dành 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035, mở ra chu kỳ tái vũ trang lớn nhất của châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh.

Tăng năng lực phòng thủ tập thể

Theo kênh The Defense Post (Mỹ), Cơ quan Hỗ trợ và mua sắm của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO - NSPA) đã ký hợp đồng khung với Công ty Diehl Defence (Đức) trong việc cung cấp đạn pháo dẫn đường Vulcano 155mm.

Vulcano là dòng đạn pháo dẫn đường cỡ nhỏ dùng để tấn công mục tiêu cố định và di động ở khoảng cách lên tới 70km, độ sai lệch dưới 5m. Đạn sử dụng GPS, có thể trang bị ngòi nổ lập trình bằng tần số vô tuyến hoặc đầu dò laser bán chủ động để tấn công mục tiêu gần như theo phương thẳng đứng để tránh bị phát hiện. Loại đạn pháo này hiện đã được quân đội Đức và Italy đưa vào biên chế.

Máy bay không người lái RQ-4D Phoenix của tập đoàn Mỹ Northrop Grumman bán cho NATO.

﻿ẢNH: NORTHROP GRUMMAN

Trong khuôn khổ Chương trình đối tác hỗ trợ đạn dược của NSPA, các nước tham gia sẽ tổng hợp nhu cầu mua sắm, giúp các nhà sản xuất có cái nhìn rõ hơn về tổng nhu cầu. Mục đích nhằm nâng cao năng lực tấn công tầm xa của các nước thành viên NATO và các quốc gia đối tác. Việc bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2027.

Tổng Giám đốc NSPA Stacy Cummings nêu rõ: “Hợp đồng mang tính cột mốc này khẳng định cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc hiện đại hóa kho đạn và tăng cường năng lực phòng thủ tập thể thông qua hợp tác đa quốc gia. Việc bảo đảm chuỗi cung ứng an toàn sẽ giúp các đồng minh nhanh chóng triển khai năng lực tiến công chính xác với quy mô lớn hơn”.

Thị trường trăm tỷ USD

Thông tin về thương vụ giữa NSPA và Diehl Defence xuất hiện chỉ ít ngày sau Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ (ngày 7 và 8-7) - nơi đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược quốc phòng của NATO. Việc các nước thành viên NATO cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP vào năm 2035 đã mở ra chu kỳ tái vũ trang lớn nhất của châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh.

Tuy nhiên, điều mà giới quan sát lưu tâm là làn sóng tái vũ trang của NATO tạo ra cơ hội kinh doanh khổng lồ cho các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ. Sau hơn 3 năm xung đột giữa Nga và Ukraine, các nước NATO đã nhất trí đầu tư mạnh vào quốc phòng.

Ngoài ra, việc xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng đủ năng lực không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Chính khoảng trống về công nghệ, dây chuyền sản xuất và kinh nghiệm đã tạo điều kiện để các “ông lớn” quốc phòng Mỹ tiếp tục giữ vai trò trung tâm.

Theo trang tin Quỹ Nghiên cứu chiến lược Pháp, năm 2024, xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức kỷ lục 319 tỷ USD, trong đó châu Âu là thị trường lớn nhất. Năm 2025, các nước NATO đã mua hơn 54 tỷ USD trang thiết bị quân sự của Mỹ.

Doanh số của các tập đoàn hàng đầu ở Mỹ như Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics và Boeing đều tăng mạnh nhờ nhu cầu bổ sung năng lực quân sự và tái thiết kho dự trữ của các nước NATO.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, hàng loạt thỏa thuận công nghiệp giữa các tập đoàn Mỹ với những tổ hợp quốc phòng của châu Âu đã được công bố.

Điểm đáng chú ý là phần lớn các dự án đều đặt nhà máy tại châu Âu nhưng công nghệ cốt lõi, bản quyền thiết kế và chuỗi cung ứng vẫn thuộc về các tập đoàn Mỹ. Nói cách khác, dù dây chuyền đặt tại Đức, Ba Lan hay Italy, phần giá trị gia tăng lớn nhất vẫn thuộc về các doanh nghiệp Mỹ.

MINH CHÂU