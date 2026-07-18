EU mạnh tay với Big Tech

Liên minh châu Âu (EU) vừa yêu cầu Google chia sẻ dữ liệu tìm kiếm với các đối thủ cạnh tranh và mở cửa hệ điều hành Android cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) khác. Đây là bước đi mới nhất của EU nhằm siết chặt giám sát các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech), thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường số.

Phá thế độc quyền

Theo lộ trình đặt ra, Google phải chia sẻ dữ liệu tìm kiếm từ tháng 1-2027, trước khi người dùng Android tại châu Âu được tiếp cận các thay đổi dịch vụ mới từ tháng 7-2027. Ủy viên châu Âu phụ trách Chủ quyền Công nghệ, An ninh và Dân chủ, bà Henna Virkkunen, khẳng định các biện pháp này sẽ phá vỡ thế độc quyền, tạo môi trường cạnh tranh sòng phẳng để thúc đẩy các dịch vụ đối thủ phát triển song song với Google Search hay trợ lý AI Gemini, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người dùng.

Trẻ em tại châu Âu sử dụng mạng xã hội (Ảnh: Adam Haglund/Image Source/Deutsche Welle)

Google phản đối mạnh mẽ và cảnh báo các quy định mang tính áp đặt này đe dọa nghiêm trọng đến người dùng. Theo người đứng đầu bộ phận quan hệ toàn cầu của Google, ông Kent Walker, các trợ lý AI hiện có thể hoạt động trên hệ điều hành Android. Việc buộc Google chia sẻ dữ liệu nhiều khả năng khiến thông tin về thói quen của người dùng châu Âu bị công ty khác khai thác, làm gia tăng rủi ro về quyền riêng tư nếu dữ liệu không được bảo vệ và ẩn danh cần thiết.

Giới quan sát nhận định, những sức ép pháp lý đối với Google nhiều khả năng sẽ còn gia tăng khi EU triển khai Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA). Khuôn khổ pháp lý mới trao thêm quyền cho các cơ quan quản lý trong việc kiểm soát doanh nghiệp công nghệ. Trong bối cảnh các nền tảng công nghệ ngày càng có ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, các biện pháp giám sát và thực thi luật cạnh tranh của EU được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cuộc chơi giữa các Big Tech và các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Ý kiến trái chiều

Đáng chú ý, EU không chỉ dừng lại ở chống độc quyền mà còn mở rộng sang bảo vệ người tiêu dùng và trẻ em. Ủy ban châu Âu (EC) đang chuẩn bị đề xuất bộ quy định mới về công bằng số vào cuối năm nay, cho phép liên minh trực tiếp xử phạt các Big Tech có hành vi thao túng giao diện, thiết kế ứng dụng gây nghiện hoặc cản trở người dùng hủy dịch vụ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh làn sóng siết chặt quản lý mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên đang lan rộng khắp châu Âu.

Theo trang Euronews, sự can thiệp của EU đang nhận về những ý kiến trái chiều. Những người ủng hộ DMA khẳng định việc siết chặt quản lý là vô cùng cấp thiết để thiết lập sân chơi bình đẳng, giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp và công ty nhỏ có cơ hội tiếp cận trực tiếp với khách hàng đại chúng.

Ngược lại, các Big Tech và một số chuyên gia kinh tế lên tiếng cảnh báo những quy định quá cứng nhắc sẽ làm tăng chi phí vận hành, kìm hãm đà đổi mới sáng tạo và vô tình làm suy giảm chất lượng trải nghiệm dịch vụ kỹ thuật số của chính người dùng. Phía Chính phủ Mỹ cũng bày tỏ sự không đồng tình khi cho rằng DMA đang được áp dụng theo cách gây bất lợi cho các doanh nghiệp công nghệ nước này.

Tập đoàn Google đã nhiều lần bị EU xử phạt trong các vụ liên quan đến cạnh tranh. Giai đoạn năm 2017-2019, EU từng áp mức phạt kỷ lục tổng cộng gần 9,4 tỷ USD đối với Google. Tháng 9 năm ngoái, EU tiếp tục phạt tập đoàn này 3,3 tỷ USD.

THANH HẰNG