Đợt không kích mới của Mỹ gây nhiều thiệt hại tại Iran

Đài Phát thanh - Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin, ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong đợt tấn công mới của Mỹ nhằm vào tỉnh Hormozgan, miền Nam Iran đêm 16-7 (giờ địa phương).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên mạng xã hội X về đợt không kích mới nhằm vào Iran. Ảnh: CENTCOM/X

Theo IRIB, cuộc tấn công nhắm vào 2 cây cầu ở huyện Bandar Khamir, khiến 1 người thiệt mạng. Một cuộc tấn công của Mỹ vào khu dân cư Allaho Akbar ở thành phố cảng Bandar Abbas làm 7 người bị thương. Một tháp viễn thông cũng là mục tiêu của cuộc tấn công trong thành phố.

Ngoài ra, 6 vụ nổ liên tiếp xảy ra ở khu vực gần huyện Hamidiyeh thuộc tỉnh Khuzestan phía Tây Nam Iran, 3 vụ nổ gần một sân bay ở huyện Iranshahr thuộc tỉnh Sistan and Baluchestan ở phía Đông Nam. Ít nhất 1 vật thể bay không xác định của Mỹ đã đánh trúng sân bay.

Trước đó, hãng thông tấn bán chính thức Mehr đưa tin về các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Bandar Abbas, đảo Qeshm, Ahvaz và Bushehr ở miền Nam Iran trong đêm 16-7. Trong đó, một vụ tấn công xảy ra gần Bệnh viện Baghaei ở Ahvaz, cơ sở chuyên khoa điều trị ung thư cho trẻ em.

Bệnh viện Baghaei, một trung tâm chuyên khoa điều trị ung thư cho trẻ em tại Ahvaz. Ảnh: MEHR

Trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo, đây là đêm thứ sáu liên tiếp Washington tiến hành không kích Iran, với mục tiêu làm suy giảm năng lực quân sự của nước này.

Phía Mỹ cũng đang thực thi lệnh phong tỏa đối với hệ thống cảng biển Iran. Kể từ đầu tuần này, thủy quân lục chiến Mỹ đẩy mạnh việc giám sát và can thiệp trên Vịnh Oman. Mới nhất là việc triển khai lực lượng lên tàu chở dầu M/T Wen Yao để xác minh thông tin.

CENTCOM cho biết, tính đến ngày 17-7, các lực lượng Mỹ đã chuyển hướng 3 tàu thương mại tìm cách đi qua vùng phong tỏa, vô hiệu hóa 1 tàu không chấp hành mệnh lệnh và kiểm tra 1 tàu khác nhằm đảm bảo lệnh phong tỏa hàng hải được tuân thủ đầy đủ.

Trong khi đó, Nhà Trắng tuyên bố Mỹ vẫn để ngỏ khả năng giải quyết bất đồng với Iran thông qua biện pháp ngoại giao, đồng thời xác nhận những cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đang diễn ra bất chấp xu hướng leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

PHƯƠNG NAM