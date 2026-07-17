Tổng thống Donald Trump sẽ dự khán trận chung kết World Cup

Ngày 17-7, Nhà Trắng xác nhận, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dự khán trận chung kết World Cup 2026 (Giải vô địch bóng đá thế giới) giữa hai đội tuyển Argentina và Tây Ban Nha diễn ra vào ngày 19-7 tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE WHITE HOUSE

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, Tổng thống Donald Trump đang rất mong chờ được trực tiếp có mặt tại khán đài của sân vận động New York - New Jersey để theo dõi trận tranh tài sắp tới.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa đại diện Nam Mỹ Argentina và đại diện châu Âu Tây Ban Nha được đánh giá là cuộc đối đầu đỉnh cao của bóng đá thế giới, quy tụ những ngôi sao bóng đá hàng đầu.

Theo chương trình, trước khi dự khán trận chung kết, Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia tiệc chiêu đãi do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức tại Trump Tower ở thành phố New York ngày 17-7.

PHƯƠNG NAM