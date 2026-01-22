Thế giới

Tiêu điểm

Iran lần đầu công bố số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình

SGGPO

Truyền hình quốc gia Iran ngày 21-1 đưa tin, 3.117 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình và bạo loạn bùng phát từ cuối tháng 12-2025. Đây là lần đầu tiên, chính quyền Iran công bố con số thương vong chính thức kể từ khi xảy ra biểu tình.

Các phóng viên truyền thông đang tác nghiệp bên cạnh một chiếc xe buýt bị phá hủy trong cuộc bạo loạn gần đây ở Tehran, Iran, ngày 21-1. Ảnh: THX
Các phóng viên truyền thông đang tác nghiệp bên cạnh một chiếc xe buýt bị phá hủy trong cuộc bạo loạn gần đây ở Tehran, Iran, ngày 21-1. Ảnh: THX

Theo Đài Truyền hình IRIB, số liệu do Tổ chức Pháp y Iran cung cấp cho biết, trong số những người thiệt mạng có 2.427 người được xác định là dân thường và lực lượng an ninh.

Trong khi đó, hãng tin THX cho biết, theo hãng thông tấn Human Rights Activists News Agency có trụ sở tại Mỹ, ước tính số người chết là 4.560, mặc dù con số này chưa được xác minh độc lập. Hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran cho biết hơn 460 trụ sở cơ quan công quyền, hơn 700 ngân hàng cùng hơn 480 đền thờ Hồi giáo đã bị đốt phá, hư hại.

Biểu tình nổ ra tại nhiều thành phố Iran sau khi đồng rial mất giá mạnh, ban đầu khá ôn hòa, tập trung vào các vấn đề kinh tế, sau đó lan rộng và dẫn tới các vụ đụng độ gây thiệt hại cho tài sản công, đặc biệt vào ngày 8 và 9-1.

Chính quyền Iran cho biết tình hình đã được kiểm soát, đồng thời cáo buộc các thế lực bên ngoài đứng sau kích động bạo lực. Chính quyền nước này cho biết sẵn sàng xem xét các biện pháp giải quyết khó khăn về kinh tế, song cũng cảnh báo sẽ không dung thứ cho bạo lực và phá hoại.

Tin liên quan
KHÁNH HƯNG

Từ khóa

Iran công bố số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo loạn đầu đạn hạt nhân

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn