Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định sẽ trừng phạt các bên gây bất ổn

Ngày 17-1, trong phát biểu được đăng tải trên kênh Telegram chính thức, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố Tehran sẽ không tham gia chiến tranh, song khẳng định sẽ trừng phạt nghiêm khắc những cá nhân và thế lực bị coi là đứng sau các hoạt động gây bất ổn trong nước cũng như từ bên ngoài.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: iranintl.com

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đã liên tiếp đưa ra các biện pháp như nâng mức cảnh báo du lịch, kêu gọi công dân sơ tán và đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao tại Tehran.

Sau khi nhiều nước châu Âu kêu gọi công dân của họ rời khỏi Iran, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo đã nâng cảnh báo du lịch đối với Iran lên mức độ 4 là mức cao nhất, đồng thời hối thúc toàn bộ công dân Nhật Bản đang ở nước này nhanh chóng sơ tán.

Trước đó, ngày 16-1, New Zealand và Slovakia thông báo đã tạm thời đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao tại Tehran và sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao. Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết, các nhà ngoại giao đã rời Iran an toàn trên các chuyến bay thương mại và hoạt động của đại sứ quán được chuyển sang văn phòng tạm thời tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). New Zealand cũng khuyến cáo công dân không du lịch đến Iran, đồng thời kêu gọi công dân đang có mặt tại đây nhanh chóng rời đi và cảnh báo hoạt động hỗ trợ lãnh sự hiện ở mức “cực kỳ hạn chế”.

Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar xác nhận, quyết định sơ tán được đưa ra do tình hình an ninh suy giảm đáng kể, đồng thời khẳng định toàn bộ nhân viên ngoại giao Slovakia hiện đã an toàn.

HẠNH CHI