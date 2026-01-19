Iran cảnh báo hậu quả nếu có hành động chống lại lãnh tụ tối cao Ali Khamenei

Ngày 18-1, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố mọi hành động nhằm vào lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei sẽ bị nước này xem là hành động tuyên chiến. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Mỹ tiếp tục căng thẳng.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đang phát biểu trước người dân tại Tehran. Ảnh: China Daily

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Pezeshkian cảnh báo Iran sẽ có phản ứng mạnh trước những hành động xâm phạm và việc nhắm vào lãnh tụ tối cao của nước này sẽ đồng nghĩa với một cuộc đối đầu quy mô lớn. Ông Pezeshkian cũng nhấn mạnh rằng những khó khăn kinh tế của nước này bắt nguồn từ căng thẳng kéo dài với Washington và các biện pháp trừng phạt do Mỹ cùng các đồng minh áp đặt đã gây ra những tác động đáng kể tới đời sống của người dân Iran.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên trang Politico rằng “đã đến lúc Iran cần một ban lãnh đạo mới”. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố Mỹ “sẵn sàng giúp sức” cho lực lượng biểu tình ở Iran và để ngỏ khả năng can thiệp khi cần thiết.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News ngày 18-1, Thượng nghị sĩ Ted Cruz cũng nói: “Tôi nghĩ Mỹ nên thực hiện mọi biện pháp có thể để chấm dứt chế độ này”.

Iran đối mặt với làn sóng biểu tình quy mô lớn từ cuối tháng 12-2025 nhằm phản đối tình trạng lạm phát tăng cao và đời sống khó khăn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo nước này, đã có những kích động nhằm làm chệch hướng các cuộc biểu tình khỏi các vấn đề kinh tế.

HẠNH CHI