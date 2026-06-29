Thế giới

Iran, Oman họp lần đầu về quản lý eo biển Hormuz

SGGPO

Theo hãng thông tấn Anadolu, ngày 29-6, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran và Oman đã tổ chức cuộc họp đầu tiên nhằm thảo luận việc quản lý eo biển Hormuz.

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Eo biển Hormuz. Ảnh: TEHRAN TIMES

Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi cho biết trong chuyến thăm Muscat, ông đã gặp Đại sứ đặc trách Bộ Ngoại giao Oman Abdulaziz Al-Hinai. Hai bên trao đổi về tình hình eo biển Hormuz, trong đó có cơ chế quản lý hiện nay và định hướng phối hợp trong thời gian tới.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược đối với xuất khẩu năng lượng vùng Vịnh và là một trong những nội dung then chốt trong đàm phán giữa Tehran và Washington. Iran đang xem xét thu phí dịch vụ hàng hải mới, trong khi Mỹ phản đối.

Theo biên bản ghi nhớ chấm dứt xung đột giữa Iran và Mỹ, Iran sẽ đối thoại với Oman để xây dựng cơ chế quản lý và cung cấp dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz, với sự tham vấn các quốc gia ven Vịnh Persian. Văn kiện cũng quy định việc qua lại eo biển được miễn phí trong 60 ngày kể từ khi ký thỏa thuận.

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