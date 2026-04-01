Iran và Mỹ tuyên bố trái chiều về thông tin đàm phán

Trong bối cảnh nhiều đồn đoán về các kịch bản kết thúc cuộc xung đột tại Trung Đông, ngày 31-3, các hãng tin Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét ngừng chiến dịch không kích Iran bất chấp eo biển Hormuz có được mở hay không. Theo báo Wall Street Journal, lý do việc này có thể kéo dài xung đột vượt quá khung thời gian dự kiến 4 - 6 tuần do Tổng thống Donald Trump đề ra.

Trong khi đó, theo CNN, ngày 31-3, Iran tuyên bố không chỉ duy trì kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz mà còn xem xét áp dụng cơ chế thu phí quá cảnh, đồng thời hạn chế tàu của Mỹ và một số nước phương Tây. Động thái này cho thấy Tehran đang sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy chiến lược trong đối đầu với Washington và các đồng minh.

Theo hãng thông tấn Tasnim, trong cuộc họp của nội các Iran đã được tổ chức vào ngày 30-3 (giờ địa phương), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định mọi quyết định liên quan đến việc chấm dứt chiến tranh sẽ chỉ được đưa ra trên cơ sở xem xét toàn diện các điều kiện và trong khuôn khổ bảo đảm phẩm giá, an ninh và lợi ích của quốc gia Iran. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tehran khẳng định nước này không tham gia bất kỳ sáng kiến ngoại giao nào khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng.

Trước đó cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Iran tại Mumbai (Ấn Độ) nêu rõ hiện nước Cộng hòa Hồi giáo không có bất cứ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, đồng thời cho rằng Washington đang đưa ra các yêu cầu “quá mức và phi lý” thông qua các bên trung gian. Tehran cũng nhấn mạnh các diễn đàn do Pakistan thúc đẩy là sáng kiến riêng của Islamabad và Iran không tham gia.

Trái ngược với các tuyên bố cứng rắn từ phía Tehran, Nhà Trắng cho rằng đang có sự thay đổi mạnh mẽ bên trong tầng lớp lãnh đạo của Iran. Trả lời phỏng vấn của truyền thông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng Washington đang tìm kiếm sự hợp tác từ Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và sẽ có kết quả "trong khoảng 1 tuần nữa". Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng nhắc lại lời Tổng thống Donald Trump về hy vọng đạt được thỏa thuận với Iran trước ngày 6-4; đồng thời tiết lộ việc quan chức Iran đang đàm phán với Washington, nhưng từ chối nêu tên họ.

Sáng 31-3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tối 31-3 giờ Việt Nam), tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine, cùng tham gia họp báo cung cấp thông tin xoay quanh chiến dịch quân sự tại Iran

Theo CNN, tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Hegseth cảnh báo Mỹ sẽ tiến hành các cuộc tấn công với “cường độ mạnh hơn” nhằm vào Iran nếu Tehran không đạt được thỏa thuận với Washington, đồng thời cho rằng những ngày tới sẽ mang tính quyết định. Bên cạnh đó, ông Hegseth khẳng định Mỹ không loại trừ bất kỳ phương án nào, bao gồm cả khả năng triển khai lực lượng trên bộ và quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống đưa ra.

Cũng tại cuộc họp báo, tướng Caine cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu triển khai nhiệm vụ dành cho các máy bay ném bom B-52 Stratofortress trên lãnh thổ Iran. Trước đó, Mỹ đã tấn công hơn 11.000 mục tiêu tại Iran kể từ khi chiến sự bắt đầu nổ ra.

KHÁNH MINH tổng hợp